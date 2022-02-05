美亞太助卿：中俄聯合聲明反映兩國關係越發密切

中俄聯合聲明納入俄羅斯堅持的「反對北約擴張」，北京要的「反對任何形式的台獨」；美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）4日在一場背景簡報會答覆記者詢問表示，聲明反映兩國關係越發密切。

康達表示，中俄領導人此次會談應給中國大陸一個機會，鼓勵俄羅斯採取外交手段降低對烏克蘭緊張情勢，這是國際社會對負責任大國的期待。

康達呼籲中國大陸與美國等國際盟友立場一致，阻止俄羅斯侵略；他說，若俄羅斯侵略烏克蘭，中方視而不見，就表示中方願意容忍默認俄國的侵略作為，即便這會讓北京難堪，破壞歐洲穩定，並危及全球和平和經濟穩定。

康達說，美國聚焦與盟友夥伴合作，將在俄羅斯侵略烏克蘭時果斷回應。

至於台灣，康達表示，美國的對台政策清晰持久，美國的「一個中國」政策基於台灣關係法、美中三聯合公報與對台六項保證，美國致力於維持台海和平穩定，也會保持政策一貫持續。

此外，國務院4日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）9日至13日將出訪澳洲、斐濟和夏威夷，在澳洲參加美日印澳4方安全對話（Quad）的部長會議，討論一系列雙邊和多邊議題，布林肯預計12日在檀香山參加美日韓3國外長會議，討論北韓核威脅。