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24小時內第5名幕僚跳船 英相強生下台機率五五波
英國首相強生面臨「派對門」醜聞下台危機。他的四名最忠實幕僚3日全部請辭，強生又遭財政大臣蘇納克嚴厲批評，續任首相前景一片慘淡。
英國每日郵報報導，強生政策小組成員伊蓮娜．納羅贊斯基（Elena Narozanski）也在4日早上請辭，成為24小時內第五名下台的幕僚。內閣成員推測，強生被逼下台的機率現在是五五波。
隨著強生方面愈來愈擔心更多幕僚或部長辭職，一些資深內閣成員表示，歷經強生四名心腹3日全數辭職後，感覺就像是「一切已經結束了」。
同時，繼蘇納克2日晚間抨擊強生將英國當局未能起訴已故資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）連環虐童行為一事，與工黨黨魁施凱爾扯上關係後，衛生大臣賈維德4日也加入抨擊行列。此外，蘇納克又投書英國太陽報再度抨擊強生。
英國政府目前正為一些閣員可能辭職做準備，隨著強生權力減弱，據說他必須說服檢察總長喬克（Alex Chalk）不要請辭。
如果強生最後真的被逼下台，外界猜測，頗被看好可望繼任首相的蘇納克可能正在考慮問鼎首相之位。
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