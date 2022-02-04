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賊星該敗！IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
華爾街日報報導，伊斯蘭國（IS）首腦庫雷希上月底下令奪回一個監獄的控制權，因而被伊拉克情報機關和敘利亞IS拘留營線民發現，他在敘利亞伊德利布省移動，可能因此暴露行蹤，以致在美國三角洲特種部隊廿四名軍人突襲下喪命，算是賊星該敗。
這座監獄位在伊德利布省西方約兩百八十公里處，上月底IS戰士奉命奪回控制權，但經過一周戰鬥後並沒成功。
西方反情報人員得知，庫雷希「親自參與監獄劫囚事件」，這可能導致行蹤曝光，以致他在美軍突襲時，引爆自殺炸彈炸死自己與妻子和孩子。當時美軍有用大聲公以阿拉伯語廣播要屋內人投降可保命，攻堅行動開始四十五分鐘後，一樓就傳出爆炸聲，應是庫雷希自己引爆炸彈。
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