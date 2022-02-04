賊星該敗！IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

中國大陸的高鐵強國路徑，不只侷限於國境內的鐵路建設，2013年提出的「一帶一路」就是中國鐵路走出去的大戰略。去年12月3日，施工6年、全長1035公里的中老鐵路通車，從雲南昆明至寮國(老撾)首都永珍從此可以直通，是「一帶一路」的重要里程碑。

2022-02-05 09:34