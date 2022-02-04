中俄元首第38次會晤 習近平有何盤算?

俄國總統普亭與中國國家主席習近平兩大強人之間的第38次會晤，4日下午在北京釣魚臺國賓館登場。

在中國官方媒體新華社本星期早些時候發表的一封信中，普亭抨擊美國主導的外交抵制，並哀嘆「某些國家為了自己的私利將體育政治化。」普亭在信中還宣布，俄羅斯和中國之間的伙伴關係進入了「新紀元」。

俄羅斯和中國長期以來在聯合國安理會攜手阻止美國的立場。美國、俄羅斯和中國都是具有否決權的常任理事國。

最近，中國和俄羅斯在烏克蘭議題上找到了共同點。中國外交部最近發表的一份聲明提到俄羅斯「合法的安全關切」，並且呼籲要結束「冷戰思維」，這顯然指的是美國的外交政策。

美國之音報導，美國卡內基國際和平基金會亞太研究副總裁方艾文(Evan Feigenbaum) 說，「中國人越來越接近俄羅斯的立場。」

這是中國的重大轉變。方艾文在一次線上論壇中說，俄羅斯2008年入侵喬治亞，2014年入侵克里米亞時，中國當時「還沒有那麼傾向於跟俄羅斯的伙伴關係。」

方艾文說：「與六、七年前相比，中俄現在的伙伴關係，對美國人來說，不管是國防規劃者還是戰略思想家，已大不相同。」

「中國現在陷入外交僵局」，華府智庫布魯金斯研究院東亞政策研究中心資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，「中國將面臨烏克蘭衝突帶來的困難和不受歡迎的動盪，但與此同時，中國想保持跟俄羅斯牢固的關係，不想給美國任何好處」。