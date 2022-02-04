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英相強生「四大護法」辭職！ 續任首相前景恐一片黯淡

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
英國首相強生。圖／歐新社
英國首相強生。圖／歐新社

英國太陽報報導，英國首相強生近來身陷「派對門」風暴，連保守黨國會議員都要求他下台。強生的「四大護法」幕僚長羅森斐德（DanRosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）3日全數辭職。強生首相之位似乎搖搖欲墜。

英國財政大臣蘇納克2日晚間開火，他嘲笑強生的「派對門」困境，抨擊強生將英國當局未能起訴已故資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）連環虐童行為一事，與工黨黨魁施凱爾扯上關係。強生的政策負責人麥薩因此辭職，公關主任陶艾爾也在之後請辭。

強生幕僚長羅森斐德和首席私人秘書雷諾茲則是因為違反防疫封鎖規定，邀請100名員工參加派對，最後請辭。首席私人秘書雷諾茲還被取了個充滿諷刺意味的綽號「派對馬汀」（Party Marty）。

不過，強生辦公室指出，羅森斐德和雷諾茲將暫時留任。強在表示希望續任英國首相八年後僅僅一天就遭逢更嚴重的政治危機，外界同時也在猜測，頗被看好可望繼任首相的蘇納克可能正在考慮問鼎首相之位。

英國首相強生幕僚長羅森斐德等人是強生的「四大護法」，如今全數請辭恐使強生續任首相前景一片黯淡。圖／法新社
英國首相強生幕僚長羅森斐德等人是強生的「四大護法」，如今全數請辭恐使強生續任首相前景一片黯淡。圖／法新社

強生 英國 派對

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