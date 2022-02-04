美軍突襲敘利亞 伊斯蘭國領導人自爆身亡

（德國之聲中文網）美國表示美軍部隊周四（2月3日）突襲極端組織伊斯蘭國組織（ISIS）在敘利亞的藏身處，該組織的領導人與他的家人一起引爆炸彈自殺身亡。

美國總統拜登周四（3日）發表簡短聲明，宣布美軍此次反恐行動和伊斯蘭國首腦庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）喪生的消息。美國官員稱這是對這個激進武裝組織的「重大打擊」。

拜登在聲明中稱，「由於我們武裝部隊的技能和勇氣，我們已經將伊斯蘭國頭目庫萊希從戰場拿下。他並說，所有參與這次行動的美國人都安全返回。」

伊斯蘭國在其鼎盛時期控制了從敘利亞到伊拉克的4萬多平方英裡的土地，並統治800多萬人。該組織上個月才襲擊了敘利亞東北部的一座監獄，裡面至少有3000人遭到伊斯蘭國組織拘留。

庫雷希是誰？

這次美軍突襲的目標庫雷希，是在前首腦巴格達迪死後，於2019年10月31日接任該組織的負責人。美媒報導庫萊希是伊拉克土庫曼人，也是伊斯蘭國高層中極少數的非阿拉伯人，這可能使他在阿拉伯人主導的組織中，更難獲得合法性和控制權。

與前首腦巴格達迪不同，庫萊希非常神秘，不在公眾前出現。在擔任伊斯蘭國領導人的26個月裡，庫萊希從未發布過像是巴格達迪和其他極端組織領導人的那種宣言或視頻。

一名參與追蹤伊斯蘭國領導人的美國情報人員說，作為伊斯蘭國領導人，庫萊希身邊有一小群保鏢、婦女和兒童，他們被當作人盾使用。美國官員說，庫萊希引爆了據信是自殺式背心的爆炸物，在美軍的突襲中殺死了自己、妻子和三個孩子。

「他們試圖活捉他，」美國情報人員說。 「他在使用人肉盾牌，他們（伊斯蘭國成員）都穿著背心。」

美國反恐目標與韌性研究所（American Counterterrorism Targeting and Resilience Institute）主任沙伊科維奇（Ardian Shajkovci）指出，比起投降，自殺結束生命對伊斯蘭國追隨者而言是勇敢的表現，「這有助於伊斯蘭國作進一步的宣傳」。

關於庫萊希在擔任伊斯蘭國首領的任期內的影響，人們所知甚少。在他領導下，該組織曾控制了伊拉克和敘利亞的大片地區，並在非洲等地建立新的附屬機構。

恐怖主義研究人員米爾頓（Daniel Milton）和烏拜迪（Muhammed al-Ubaydi）在美國軍事學院打擊恐怖主義中心的期刊上寫道，庫萊希被一些伊斯蘭國支持者嘲笑為「隱居的紙上哈裡發」和「無名之輩」。

突擊致13人死亡

根據目擊者稱，大約有50名美國特種作戰部隊乘坐直升機降落，襲擊了敘利亞叛軍控制的角落房子，並發生了兩個小時的槍戰。居民們描述槍聲炮火聲連續兩小時不絕於耳，而後直升機才駛離。

該房屋的頂層被打碎，裡面血跡斑斑。一位為美聯社特約記者和幾位居民說，他們看到屍體碎片散落在現場附近。大多數居民因害怕報復而不願透露姓名。

美聯社報導，該低矮房屋的頂層幾乎被摧毀，白磚滾落至地上。一間被毀壞的臥室裡有一個孩子的木制嬰兒床和一個毛絨兔娃娃。在一面受損的牆上，還掛著一個藍色塑料嬰兒秋千。房子裡有宗教書籍，包括伊斯蘭教先知穆罕默德的傳記。

住在附近難民營的居民德多（Jamil el-Deddo）說：「一開始很可怕；沒有人知道發生了什麼事。我們擔心這可能是敘利亞的飛機，這讓我們想起了過去丟向我們的桶裝炸彈。」他補充說，那種炸彈的是在敘利亞沖突期間，阿薩德總統的部隊對反對者使用的裝有炸藥的容器。

美國人無傷亡

拜登說，他命令美軍「采取一切可用的預防措施，盡量減少平民傷亡」，這是他們沒有對該房屋進行空襲的原因。美聯社報導稱，有13人在這次突襲中死亡，包括6名兒童和4名婦女。

五角大樓新聞秘書柯比（John Kirby）說，美軍得以從該建築中疏散10人，其中包括位於一樓的一名男子、一名婦女和四名兒童，以及二樓的四名兒童。

柯比也表示，沒有美國人傷亡。他說，美軍在提取了指紋和DNA後證實了庫萊希的死亡。

據一名官員稱，拜登和副總統哈裡斯以及高級國家安全助理從白宮戰情室監測了行動的情況。

在去年美軍從阿富汗混亂撤軍後，其盟友和反對者皆認為美國的力量正在減弱。而這次突襲行動的成功，使美國在一個關鍵的時刻取得了軍事上的成功。

（美聯社、路透社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】