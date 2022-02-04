DW莫斯科分社遭關閉：政治人物及團體聲援

（德國之聲中文網）在俄羅斯決定關閉德國之聲莫斯科分社，撤銷其記者證，並考慮將DW定為一個履行外國代理人職能的外國媒體機構後，德國政治家和多個機構都為德國之聲聲援、辯護。

德國公共廣播聯盟（ARD）、德國電視二台（ZDF）和德國廣播電台（Deutschlandradio）都譴責俄國關閉DW分社的行徑，稱其將新聞自由變成了談判籌碼。

ARD、ZDF和Deutschlandradio周四（2月3日）在一份聯合聲明中稱：「為了施加政治壓力，自由、獨立的報道受到了極大的限制。這同時把新聞自由變成了談判籌碼，這讓我們感到非常擔憂。」

記者工會也對德國之聲的同事表示支持。德國記者協會（DJV）敦促俄羅斯總統普京立即取消禁令並恢復記者證。

德國記者協會聯邦主席弗蘭克·余博阿爾（Frank Überall）表示，該協會期待德國政府對俄方的刁難行徑發出「明確抗議」，指「德國聯邦政府對德國之聲及其員工負有責任。必須毫不遲疑地向莫斯科表明這一點」。

國際新聞協會（IPI）則稱俄羅斯關閉德國之聲莫斯科分社是對新聞自由的攻擊。

呼籲肖爾茨在莫斯科提出關切

德國自由民主黨(FDP) 議員蘭布斯多夫(Alexander Graf Lambsdorff) 向德國之聲表示，肖爾茨必須告訴克裡姆林宮，自我封閉將損害俄羅斯。

「在我看來，所有這些都是過度反應，這顯示俄羅斯政府有封閉的傾向，我認為總理的訪問可能有助於表明這一點：俄羅斯不會因封閉而得到幫助。」他說：「俄羅斯需要與世界其他地區互動，這包括允許德國之聲在俄羅斯工作。」

德國之聲與RT非常不同

基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）嚴厲批評了關閉的行為，說近日俄羅斯（RT）和德國之聲不能相比。他對德國之聲說：「近年來，我們已經知道今日俄羅斯作為媒介，更像是一個宣傳工具，而不是一個自由和獨立的電視和電台，」他說，「俄羅斯不應該把這兩家媒體畫上等號。」

德國文化媒體辦公室主任羅斯（Claudia Roth）也批評了俄國當局關閉德國之聲分社的決定，並稱DW和RT不能相提並論。

她說：「對德國之聲在俄羅斯的禁令和關閉其在莫斯科的辦事處是完全不可接受的。德國之聲是個獨立組織，德國政府不會對節目制作施加任何影響。因此，我敦促俄羅斯方面不要借RT的許可證問題作政治操弄。」

俄羅斯的辯護

與此同時，俄羅斯官員和親克裡姆林宮的媒體也則對關閉德國之聲表示歡迎。俄羅斯參議員克裡莫夫稱（Andrei Klimov ）莫斯科的反應是「適當的」。

他告訴俄羅斯媒體Ekho Moskvy：「這是對德國方面不友好行為的回應措施」。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，盡管允許俄羅斯記者留在德國，參加新聞活動並從該國進行報道，但德國不向RT德語電視台（RT DE）發放廣播許可證，是對言論自由的攻擊。

「情況非常清楚：一家俄羅斯媒體，我什至可以說是一家國際媒體，被禁止在德國廣播。」佩斯科夫周四（3日）稱「這無異於對言論自由的攻擊」。

早前，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評歐洲安全與合作組織（OSCE）在德國監管機構做出決定後保持沉默，指責其未能站出來維護媒體自由。

(法新社、路透社、美聯社、國際文傳電訊社)

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