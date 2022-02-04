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金正恩愛妻李雪主睽違145天終露面！身旁還多了一名女性
北韓領導人金正恩1日前往平壤萬壽台藝術劇場參加新年慶祝表演活動，身邊妻子李雪主更是近5個月來首次出現在官媒上。
根據北韓官媒的影片，金正恩在表演過程中不時與李雪主交談，兩人看起來心情相當放鬆。朝中社報導，上一次李雪主公開露面是在去年9月9日，當時她和丈夫一起參觀錦繡山太陽宮。
李雪主曾因經常陪伴金正恩參加社交、商務甚至軍事活動而受到國際關注。在去年2月有人看到李雪主參加一場音樂會之前，她已經從官方媒體上消失一年多，這引發人們對她的健康狀況和可能懷孕的猜測。韓國國家情報局則認為，李雪主顯然避免進行外部活動以防止感染新冠肺炎。
不過除了李雪主外，外界意外捕捉到金正恩夫妻身旁的女子，也就是金正恩的姑姑金敬姬。據悉，上一次看到金敬姬公開露面已是2020年。
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