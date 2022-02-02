「連學童都在取笑他」 英相強生「派對門」淪各國笑柄

英國首相強生深陷帶頭違反新冠群聚防疫規定的「派對門」醜聞，免不了淪為各國媒體揶揄的對象。一位俄羅斯記者直稱他是「英國最不受歡迎、最不受尊敬和遭奚落最兇的腳色」，美國白宮發言人也笑稱拜登跟強生不同，「沒有被蛋糕伏擊」。

每日郵報報導，俄羅斯天然氣工業公司媒體控股（Gazprom Media）的「獨立電視台」（NTV）記者格爾森（Liza Gerson）不只稱強生是「英國目前最不受歡迎、最不受尊敬和遭奚落最兇的腳色，甚至連學童都在取笑他」，又稱強生被指完全受到妻子凱利（Carrie Johnson）的控制和被她踩在腳下，「卻同時有著羅馬皇帝的野心」。

格爾森也指出，強生為了保全自己跟他的政治生涯，試著將自己呈現為一種全國的救世主，「不只是國家，還是全世界。他正試圖談論更多的全球議題，卻被追問極其可恥與瑣碎的問題」。

美國白宮發言人莎琪則是於1日舉行例行記者會，也有記者問及「派對門」是否已影響到拜登跟強生就烏克蘭情勢施壓俄羅斯總統普亭的能力，最後問拜登「有沒有被蛋糕伏擊過？」

英媒日前爆料指出，凱利在第一次封城期間為強生舉辦「驚喜生日派對」，職員則為此準備生日蛋糕和食物，但當時一切室內聚會依規均在禁止之列。北愛爾蘭國務部長勃恩斯（Conor Burns MP）受訪時，就說強生顯然「被蛋糕伏擊」，引來網友貼出一連串嘲諷迷因圖。

從影片可見，提問的記者講到最後自己都笑出聲，莎琪則同樣笑答，「總統有沒有被蛋糕伏擊過？就我所知沒有喔」。莎琪並未評論「派對門」，而是強調英美有著「重要夥伴關係」及讚揚英方在烏克蘭局勢提供協助，「無論蛋糕抹到哪個人的臉上，這當然沒有變過」。