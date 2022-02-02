冬奧前夕 日本國會通過中國人權決議

（德國之聲中文網）日本國會眾議院周二（2月1日）通過的這項決議稱，國際社會對新疆維吾爾人被拘禁、宗教自由受侵犯以及西藏、內蒙古和香港的局勢等問題表示關切。

這項決議中沒有直接提到中國。該決議稱：「人權問題不能只是國內問題，因為人權具有普世價值，是國際社會理應關注的問題。」決議呼籲日本政府采取行動：「政府應該收集信息以掌握全貌……與國際社會合作審視嚴峻的人權狀況」，並采取建設性步驟，促進問題的解決。

據報道，這份由一個跨黨派議員小組提出的議案，經過長時間討論，一些措辭有所淡化，比如避免直接指責中國政府侵犯人權。

日本執政的自民黨內部對中國的態度存在著不同的看法。該黨的保守派對中國政策持鷹派態度，主要更關注國防問題。該黨的其他成員則力圖保持日本與其鄰國的深厚經濟關系。

自去年10月上任以來，日本首相岸田文雄在多個場合表示，必要時日本會就中國議題直言不諱，並在11月任命前日本防衛大臣中谷元為其人權事務幕僚。

北京：性質惡劣

這份決議通過的時間，距離北京冬奧開幕僅數日。中國的人權狀況是國際社會對此次奧運會關注的一個特別焦點。

在美國、英國等國家因中國人權狀況而宣布對冬奧會采取外交抵制之後，去年12月，日本也宣布將不派政府代表團參加奧運會，不過東京試圖避免將這一決定稱為外交抵制並與人權問題掛鉤。

中國外交部發言人趙立堅在周二的例行記者會上回答有關日本國會通過中國人權決議的問題時稱，這是「罔顧事實真相，惡意詆毀中國人權狀況，嚴重違反國際法和國際關系基本准則，粗暴干涉中國內政，性質極其惡劣」。

趙立堅強調，「所謂人權事務純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力置喙」。他表示中方已向日方提出嚴正交涉，並保留采取進一步措施的權利。

（路透社、法新社等）

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