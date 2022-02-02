FBI局長：中國政府對西方的威脅更加肆無忌憚

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局局長克裡斯托弗·雷伊（Christopher Wray）周一晚間在裡根總統圖書館發表講話，對中國政府予以嚴厲斥責。其講話也表明，盡管外交政策仍被俄烏緊張局勢牽制，但美國仍將中國視為長期經濟安全的最大威脅。

據FBI提供的一份講話文本，雷伊表示，「我們在統計中看到，超過2000項調查涉及中國政府試圖偷竊信息或技術。沒有哪個國家像中國那樣對我們的點子、創新和經濟安全構成如此廣泛的威脅。」

他說，聯邦調查局每12小時就會接到一個對抗中國情報行動的新案件，中國政府黑客竊取的個人和公司數據比其他所有國家的總和還要多。

雷伊表示，中國政府經濟間諜的危害不僅在於他們的企業靠著非法獲得的技術領先，還在於把美國的企業和工人甩在後面，「公司倒閉、工作崗位流失這些傷害在過去十幾年日積月累，形成了我們今天所感受到的擠壓。全國各行各業的工人都感受到了。」

中國政府官員一再駁斥美國政府的指責。中國駐華盛頓大使館去年7月發表聲明稱，美國方面 "毫無根據"地攻擊和惡意抹黑，並稱中國是「網絡安全的堅定捍衛者」。

威脅已經上升到一個新高度

雷伊在講話中還表示，自從他2017年擔任聯邦調查局局長以來，已談過很多關來自於中國政府的威脅，「但我今晚想在這裡集中討論它，因為這種威脅已經上升到一個新高度，比以往任何時候更加肆無忌憚，更具破壞性。我們所有人都必須關注這一威脅，這一點至關重要。」

雷伊還談到去年11月一名中國情報人員被判定試圖密謀盜取通用電氣先進發動機商業機密，犯有經濟間諜罪的案子。該情報人員為江蘇省國家安全廳六局副處長徐延軍(音譯，Yanjun Xu，又譯徐彥君 )，2018年4月在比利時被捕，六個月後被引渡到美國接受審判，是首位被引渡至美國接受審判的中國情報官員。

雷伊也談到，該局正在努力保護美國學院和大學的學術研究和創新，但他沒有提及備受批評的中國倡議。中國倡議由美國司法部2018年發起，目的在於打擊經濟間諜活動，並防止研究被盜，但批評者指責調查人員基於種族對研究人員和教授進行審查。本月早些時候，檢察官以「無法承擔在審判中的舉證責任」為由撤銷了針對華裔教授陳剛（Gang Chen）犯有電信欺詐、未報告外國銀行賬戶和做虛假陳述的刑事指控。目前，美國司法部正在對「中國倡議」的命運進行審查，預計很快將公布結果。

雷伊在講話中也指出，「中國政府和中國共產黨是我們（需要）重點打擊的威脅，而不是中國人民，當然也不是華裔美國人」。

（美聯社等）

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