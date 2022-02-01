緬甸政變一周年 軍方遭無聲抗議與制裁

緬甸軍人政變2月1日滿一周年之際，英國、美國和加拿大本周一（1月31日）宣布對緬甸軍政權實施更多制裁。新制裁對象包括緬甸聯邦總檢察長蒂達烏(Thida Oo)、最高法院院長吞吞烏(Tun Tun Oo)和反腐委員會主席丁烏(Tin Oo)。兩家被制裁的實體為KT服務與物流有限公司(KT Services&Logistics Company Limited)和國防軍總司令采購局。美國國務卿布林肯表示，希望「促進對緬甸政權發動政變實施暴力的問責」。被制裁的個人和實體在美國的任何資產都將受到限制或凍結。

周一當天，緬甸原國務資政翁山蘇姬和原民選總統溫敏內又受到新的指控。內比都一家法院就緬甸選舉委員會提出的訴訟對兩人涉嫌選舉舞弊一案立案，預定開庭時間為2月7日和2月14日。翁山蘇姬面臨一系列刑事和腐敗指控。1月12日，緬甸一家軍政府法庭判定翁山蘇姬犯有三項刑事指控，並處以其四年監禁，包括非法進口和擁有對講機、違反新冠防疫相關規定等，翁山蘇姬還被控違反緬甸的官方保密法、租用、維護和購買一架直升機等等。如果各種罪名成立，她可能面臨總計100年以上的刑期。

政變以來至少1500人被殺害

緬甸軍隊2021年2月1日奪取政權，推翻了文官政府，並拘禁了事實上的領導人翁山蘇姬和其他高級官員。據當地人權組織「政治犯援助協會（緬甸）」 （「Assistance Association for Political Prisoners (Burma)」）的數字，自政變以來，至少已有約1500人被殺害。非政府組織「武裝衝突地點和事件數據項目」（「The Armed Conflict Location & Event Data Project」ACLED）根據報紙、非政府組織報告和社交媒體上的信息，去年登記了11000多起死亡事件。

根據世界銀行的數據，緬甸經濟2021年萎縮了18%。聯合國稱，該國境內有近35萬人流離失所。越來越多的記者被殺害、被監禁或逃離該國。

緬甸問題專家戴維·斯科特·馬西森（David Scott Mathieson）表示，「在我看來，目前的情況是自二戰後緬甸獨立以來最糟糕的。實際上，軍隊已經向自己的人民宣戰。」

來自各方的抵抗

過去幾十年，緬甸境內的衝突主要發生在大多從巴馬族人中招募的軍隊和少數民族之間，而現在，緬甸中心地帶也發生激烈的戰鬥，如緬甸中部的實皆省。全國範圍內數十萬人的抗議活動未獲成功後，緬甸已經出現了武裝抵抗。

觀察家一致認為，大多數民眾很明顯反對軍政府。軍事專家安東尼·戴維斯（Anthony Davis）說，現在緬甸已有大約有50個人民民兵組織（「人民保衛部隊」，PDF）。一些組織在少數民族武裝團體的支持下，對軍事人員、警察、線人和安全設施進行襲擊，甚至與軍隊發生小規模衝突。

少數民族團體及其軍隊則構成了另一支力量。根據國際危機組織最近的一份報告，其中一些團體向軍隊的反對者提供庇護和培訓。不過，許多少數民族武裝團體雖對軍方有敵意，但他們並不公開支持反對派，因為衝突的結果並不確定。

三種發展

沒有人知道局勢將如何發展。可以想象有三種情況：軍隊獲勝，反對派佔上風，或者繼續僵持。這三種情況對緬甸都不意味著和平與發展。

如果軍方取得勝利，重新控制除一些少數民族地區以外的全國大部分地區，並按照政變後的承諾舉行選舉，那麼仍會有很大一部分人反對該政權。軍隊將長期進行鎮壓和監視，其地位在可預見的未來不會得到鞏固。在這樣的情況下，經濟和政治發展將是困難的。

如果民族團結政府（行政部門）、民選議會及其武裝力量（人民國防軍）獲勝，那麼第一個問題就是勝利者將如何處理軍隊成員。數十萬士兵和他們的家人將不得不以某種方式被整合。否則，可能會出現新的民兵和武裝團體，不斷地破壞國家的穩定。

此外，還存在國家分崩離析的危險。自獨立以來，緬甸中央政府從未控制過全境。政變發生後，一些地區和少數民族開始謀求擴大自治權或獨立。如果軍隊垮台，那麼新體制建立前的過渡階段會被一些少數民族視為一個機會。

不可能有軍事解決方案

然而，專家認為，在可預見的未來，不可能有軍事解決方案。人民民兵缺乏軍事裝備、戰略和協調。轉入地下的民族團結政府財力匱乏。它在緬泰邊境地區和泰國都有基地，因此依賴於少數民族和通過軍事政變上台的泰國政權的善意。

而另一方面，軍方面對遍及全國的動蕩，無法集中力量。軍事專家安東尼·戴維斯（Anthony Davis）說，軍隊士氣很低，中期內也可能面臨征兵困難的問題。

因此，最可能出現的情況是持續的僵局。這也是國際危機組織的結論：「在可預見的未來，無論是軍隊還是反對派都不會取得勝利；由此導致的衝突加劇將帶來重大的人道主義後果」;。換言之，沒有哪方能贏，輸的卻是整個國家和人民。

一位不願透露姓名的在仰光的受訪者認為，艱苦的消耗戰最終會導致談判，他認為這是唯一的出路。在此之前，這個國家首先需要人道主義援助。而這也是聯合國、歐洲和美國能夠發揮最大作用的地方。

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