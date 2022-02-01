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美俄安理會交鋒 互控挑釁升高烏克蘭局勢

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國與俄羅斯的代表1月31日在聯合國安全理事會議上就烏克蘭議題激烈交鋒，互控對方導致局勢緊張；俄方指美方的歇斯底里散布恐懼，美稱挑釁方是俄國；在美國帶頭下，聯合國安理會表決通過，將公開討論烏克蘭情勢。

此外，美國就緩解烏克蘭危機向俄羅斯提出的書面說法，美方官員31日證實俄羅斯已經回覆，但不願公開談論內容，「如果俄方想討論其回覆，我們會讓他們決定。」美俄外交首長預計很快再開會，討論烏克蘭局勢。

應美國要求，安理會舉行公開會議討論俄烏局勢，俄羅斯提出程序問題，意圖阻止公開會議持續進行；包含美國在內，10理事國投票贊成，反對的除了俄羅斯，還有中國；此外，印度、加彭和肯亞棄權，會議將持續進行。

31日安理會議輪值主席是挪威，2月起由俄羅斯接手；中俄手握否決權，安理會不太可能作成任何聲明會決議。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)在會上說，俄羅斯2008年入侵喬治亞，2014年併吞克里米亞，現在又增兵意圖侵略。

俄羅斯駐聯合國大使聶本齊亞(Vassily Nebenzia)說，美國在2014年罷黜親俄的烏克蘭領導人，扶植一位民族主義、激進分子、純納粹者，製造俄烏對抗，若沒發生這件事，俄烏現在仍友好和睦。

托馬斯─格林菲爾德說，俄羅斯在烏克蘭邊境，和白俄羅斯邊境部署超過10萬名士兵，這是數十年來歐洲最大的軍事動員；華府已知，莫斯科打算在2月初之前，在白俄羅斯再部署超過3萬名俄軍。

聶本齊亞說，沒有證據證明莫斯科將對烏動武，美國錯誤指控俄羅斯準備攻擊烏克蘭，好激起情勢升級；他告訴托馬斯─格林菲爾德：「你在等待這件事發生，好似你希望你的話成真。」

托馬斯─格林菲爾德說，挑釁的是在烏克蘭邊境的侵略威脅，而非美國對該區域的認知；挑釁方是俄羅斯，不是美國或其他安理會成員國。

聶本齊亞說，西方國家一直在說要降低局勢，但首先，正是他們在加劇緊張的局勢與言論，挑起升級。

華盛頓郵報報導，美俄在聯合國的辯論，是近年來最激烈的國際交鋒之一，雙方都說要以外交解決問題，但沒有人願意讓步。

美國總統拜登透過聲明表示，「這是全球團結一致，共同拒絕動武並尋求軍事減壓。」

白俄羅斯 美國 烏克蘭

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