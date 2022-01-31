聽新聞
test
0:00 / 0:00
說好的大赦？聯合國：神學士處決逾百名前政府官兵
美聯社援引聯合國報告稱，自從神學士去年8月接管阿富汗政府以來，已殺害100多名前阿富汗官員、安全部隊成員以及與國際部隊合作的人員。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）30日在一份報告中表示，其中有超過三分之二死於法外處決，儘管神學士宣布要大赦。此外有可信指控稱，至少有50名涉嫌與伊斯蘭國組織有關聯的人慘遭神學士法外處決，且人權維護者和媒體工作者也持續遭到攻擊、恐嚇、騷擾、任意逮捕、虐待和殺戮。
古特雷斯說，有至少八名社運人士遭到殺害，其中三人是被神學士殺害，另外三人則遭到伊斯蘭國分子殺害。此外還有10人遭到神學士臨時逮捕、毆打和威脅，另有兩名記者遭到殺害。
古特雷斯表示，聯合國代表團紀錄了44起臨時逮捕、毆打和恐嚇威脅案件，其中42起是神學士所為。
古特雷斯說，在神學士接管阿富汗6個月後， 該國局勢依然不穩定和不確定，因為多重政治、社會經濟和人道主義衝擊在全國內迴盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言