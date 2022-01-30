除了蘭姆酒...中國、立陶宛報復之戰，一次看懂！

摘要 1. 立陶宛同意台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為在歐洲國家第一個以「台灣」之名成立的代表處，讓中國氣得跳腳，施加一系列外交與經貿制裁。 2. 2021年12月立陶宛對中國的出口額，比2020年同期大降91.4％。北京甚至施壓歐洲跨國企業，以中國龐大市場為誘餌，要他們與立國斷絕經貿關係。 3. 中國惡意報復讓歐洲工業界損失已達數億歐元，德國-波羅的海商會要求立陶宛向中國低頭，但美、德、法政府都力挺立陶宛，台灣也加大對其投資，展開半導體、雷射等技術合作。

立陶宛與台灣友好關係不斷升溫，惹怒中國，北京的報復甚至波及全球供應鏈。這個人口不到300萬人的歐洲小國，如何槓上全球第二大經濟體？

為什麼立陶宛槓上中國？

「駐立陶宛台灣代表處」成導火線

根據俄羅斯智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center），立陶宛與中國關係惡化的最初跡象，出現在2019年，當時立陶宛國家安全部首次點名中國，把其列為國家安全威脅。約是在同時，總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）公開反對中國投資立陶宛的港口建設發展。

2021年，兩國關係急轉直下。立陶宛不只退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，國會決議並譴責中國對境內新疆維吾爾人實施「種族滅絕」，政府還因資安疑慮，呼籲民眾丟掉華為、小米等中國品牌手機。

而引爆兩國衝突的最大導火線，是同年7月，立陶宛同意台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為在歐洲國家第一個以「台灣」之名成立的代表處，這讓聲稱台灣是一部分的中國氣得跳腳，雙方就此開啟一系列外交與經貿爭端。

中國施加哪些制裁？

外交經濟雙重夾擊立陶宛

北京當局指責立陶宛干預內政，隨即祭出外交報復作為回應。11月，中國將兩國外交關係，從大使級調降為代辦級，除了召回駐立陶宛大使，也驅逐了立陶宛駐北京大使；至於立陶宛一方，則是在年底關閉駐北京大使館，並以安全為考量撤離外交使團，以遠端方式對中國居民進行領事工作。

不僅如此，中方經濟制裁動作頻頻，進一步惡化衝突，引發全球關注。先是「一帶一路」計畫中的中國國有企業「中鐵集裝箱」（CRCT），中斷直達立陶宛的鐵路貨運線，接著中國海關又把立陶宛從系統資料庫中移除，讓立陶宛貨物無法通關，等於是對其實施貿易禁令，在中國市場經營的立陶宛企業則被調降信用額度...等。

立陶宛受到什麼衝擊？

對中出口額暴跌9成，被跨國企業施壓

《南華早報》報導，種種報復行為造成的影響已經快速發酵。根據中國海關數據，2021年12月立陶宛對中國的出口額，比2020年同期大降91.4％，尤其對立陶宛經濟重要的商品，「幾乎從中國市場消失」。另一方面，中國出口到立陶宛的商品量卻是「不減反增」，出口年增率高達27.1％。

例如：前一年立陶宛出口最大宗的未加工銅鋅合金，以及前五大出口商品之一的冷杉等木材完全消失。對中國的第二大出口商品高科技雷射，出口額驟降95％，診斷用試劑大減98％，農業仰賴的泥炭也下降92％。

然而，受到衝擊的不只有立陶宛本國。儘管中國僅佔立陶宛總出口額的1％，是貿易上最不依賴中國的歐盟成員國之一，但，《路透》報導，北京把魔掌伸向跨國企業，以中國龐大市場為誘餌，利用他們施壓立陶宛企業，拖入政治爭端之中。目前，德國、法國、瑞典等國企業都通報貨物在中國港口被攔截、無法通關，原因是內部含有立陶宛製造的零件與機械。

中國敦促企業與立陶宛斷絕關係，據知情人士指出，目前工業界整體損失已達數億歐元，其中屬德國汽車產業受害最重。德國-波羅的海商會（German-Baltic Chamber of Commerce）因此寫信給立陶宛外交與經濟部長，要求立國對北京讓步，否則將不得不撤資與結束生產，這使經濟仰賴國際貿易的立陶宛，面臨企業外流危機。

「立陶宛已經成為中國的禁區，」中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，「歐洲企業不能把要賣到中國的商品來源國，登記為立陶宛。它已經從地圖上消失了。」

台灣做了什麼撐立陶宛？

加大投資、展開技術合作

立陶宛挺台遭中國霸凌，歐洲與台灣關係專家葉皓勤（Marcin Jerzewski）認為，台灣本身就是主要的世界經濟參與國，因此是立陶宛商品的可靠替代市場。《BBC》報導，本（1）月，逾2萬瓶立陶宛蘭姆酒被中國海關拒收，滯留中國港口，台灣菸酒公司馬上全數購入；還有一個貨櫃的立陶宛奶水被中國拒收，漂浮海上數個月後，也由台灣甘田食品科技買下。

此外，1月5日，台灣國發會宣布將設立2億美元（約合新台幣55.4億元）規模的「中東歐投資基金」，投資立陶宛產業，初步鎖定半導體、生技、雷射等領域的技術合作與關鍵產業的對接，協助強化兩國合作競爭力。11日，國發會再加碼10億美元的融資基金額度，提供給台灣與立陶宛的合資企業。

全球搶晶片之際，各國喊出半導體供應鏈在地化，身為半導體大國的台灣，並將助攻立陶宛半導體業發展。台灣駐立陶宛代表黃鈞耀表示，相關計畫將由經濟部主導，包含協助立陶宛訓練半導體相關人才、提出發展評估報告書等。

各國怎麼反應？

美、德、法都力挺立陶宛

《南華早報》揭露，中國報復他國，卻否認官方主導禁令，反稱是企業不會向「侵害中國主權」的國家購買商品，惡意行為甚至波及全球供應鏈。

在美國，雖然，《金融時報》引述知情人士，指美國外交官員為了緩和中國對波羅地海國家施加的壓力，曾建議立陶宛更改「台灣代表處」之名，但立陶宛與美國官方皆否認該報導。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經向立陶宛，正式重申華盛頓對其強力支持，國務院發言人普萊斯（Ned Price）也強調尊重立陶宛主權決定，並支持台灣與立陶宛深化雙邊合作。

至於經貿被嚴重連累的歐洲，企業雖然敦促立陶宛向中國低頭，但立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）聲明，該國不會退讓。立陶宛與歐盟正在收集中國施壓的證據，準備呈交世界貿易組織（WTO），對中國提起訴訟。20日，歐洲議會高票通過《關於香港侵犯基本自由》緊急決議案，其中特別新增條文聲援立陶宛，譴責中國對其施加經濟脅迫，呼籲全歐盟出手捍衛「歐盟單一市場」。

德國綠黨籍外交部長貝爾柏克（Annalena Baerbock）更是重話批評，指中國的報復目的不僅僅是限制立陶宛出口，而是「分化歐洲」，她喊話歐洲企業不要因為害怕中國而外移。為了保護歐洲單一市場免受干擾，德國也派出官員向立陶宛聲援，同時努力確保德商對其繼續投資。

不僅如此，2021年成為歐盟輪值主席的法國，在為期的這半年內，承諾正加快推出新的歐盟貿易防禦措施，以協助立陶宛。法國外貿部長里斯特（Franck Riester）說：「如果任何一家立陶宛企業需要中國零組件，卻因北京阻擋拿不到，那法國很樂意牽線法商或歐盟其他成員國的公司來協助它。」

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參考來源：Reuters、FT、South China Morning Post、VOA、Carnegie Moscow Center、BBC

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