朝鮮導彈幕後 哪些大腦和機構在研發和運作？

分析家認為，金正恩看上去似乎在計劃讓朝鮮的導彈隊伍制度化，把研制高端武器的科學家以及工程師安排進長遠性軍事規劃中，並讓他們成為實戰中的一個環節。以下是我們了解到的這支科技隊伍中的關鍵人物。

科學家、導彈專家

他們的名字很少暴露，但這些中層科技人員的確參與了導彈研究和設計。分析家們指出，國家在這些人身上花費了大量資源，使他們受到很好的教育和培訓，他們不會失業，生活在特殊的小區內。更重要的是，他們既沒有脫北的危險，也不會對政府構成任何政治或者社會風險。

位於華盛頓的斯提穆森中心（Stimson Center）朝鮮政府問題專家麥登（Michael Madden）表示，"跟經濟官僚、甚至軍事指揮官不同，科學家這組人群很難替代"。

他們當中很大一部分人曾就讀於旨在培養軍事科技人才的金正恩國防大學，有報道稱，該大學新增設了一個專門研究超音速導彈技術的學院。

美國弗吉尼亞州非盈利研究機構CNA國際事務小組負責人高斯（Ken Gause）說，科學家和工程師們常常被分成不同的團隊，讓設計相似的新型武器，由此形成團隊競爭。這些團隊允許嘗試不同的路徑，以找出最佳的技術方案。

詹姆斯·馬丁中心（James Martin Center）2018年的一份調查報告指出，朝鮮科學家同其他國家的科研人員進行合作，聯合發表了至少100篇科技論文，它們或者涉及軍民兩用技術，或者同大規模殺傷武器以及其他軍事目的相關。

重要官員

為加速實現朝鮮的導彈計劃，金正恩尤其依賴以下3人：

李炳哲，前朝鮮空軍的一名將軍；金正植，朝鮮導彈專家；張昌河，武器研發與采購中心主任。

第4個人物便是朝鮮人民軍總參謀長朴正天。

高斯認為，以上4人均在軍工部扮演重要角色，但他同時表示，近年來，朝鮮軍工領域出現了很大變化。

2021年金正恩沒有出席一場導彈試射活動，而他不在現場的情況下，朴正天扮演全權監督者的角色。這一情形直到今年年初試射高超音速導彈時才有所變化。

斯提穆森中心朝鮮問題專家麥登說，還有一名得到金正恩重任的是去年升任朝鮮軍工部部長的於金（音），過去，曾見到他作為朝鮮首席代表在伊朗談判軍售事宜。

科學、軍事機構

被稱為"第二科學院"的朝鮮國家國防科學院是負責導彈研發的機構。麥登說，從允許哪些人前往試射現場觀摩可以了解到朝鮮武器研發的發展現狀，比如，如果到現場的只有國防科學院的人員，便意味著該武器系統還處在研發階段。如果試射現場不僅有國防科學院的人士，也包括了第二經濟委員會，那常常意味著該系統已結束了研發階段，進入到生產制造環節。

最後，如果有人民軍總參謀部的人員來到試射現場，比如最近從火車上試射移動導彈，說明系統已結束試驗，進入部署階段。

麥登補充說，已有跡象顯示，朝鮮正在完善其導彈庫以及核武庫的建設，其戰略部隊人員正回歸人民軍總參謀部領導，並著手做好實戰准備。

來自國外的援助

分析家認為，朝鮮的導彈計劃離不開最初蘇聯、後來俄羅斯的援助。最新的高超音速導彈使用的加速裝置跟蘇聯當年的設計很相似。

但人們不清楚的是，上世紀九十年代以後，俄羅斯是否繼續向朝鮮提供了此類軍援。

根據美國祭出的最新一輪制裁，朝鮮派遣了國防科學院人員前往中國和俄羅斯，購買朝鮮制造大規模殺傷性武器以及實現導彈計劃所需要的原材料和技術，至少有一家俄羅斯通訊設備公司和一名俄羅斯人在協助朝鮮方面的項目。

歐洲導彈專家席勒（Markus Schiller）認為，朝鮮近期成功的試射暗示他們有著外來援助。但他同時說，在金正恩主政的這些年裡，朝鮮試射導彈失敗的概率高於之前，這意味著，同父輩相比，金正恩正在越來越多地研制和測試自主設計的新型武器。

（路透社）

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