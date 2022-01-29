「中國大陸與新冠」：冬奧新聞工作成為艱巨任務

對於德廣聯（ARD）團隊總監內策爾（Christoph Netzel）來說，北京冬奧會是「有史以來最複雜的奧運會」。德國電視二台（ZDF）體育新聞總監福爾曼（Thomas Fuhrmann）認為，這「不僅僅是一個挑戰，也是一重又一重的難關」。

在這場新冠期間的冬奧會前，德國公共新聞機構在後勤、組織和新聞播報方面必須面對非同尋常的艱難任務。內策爾說：「新冠（Corona）和中國（China）——這兩個C開頭的單詞使得計劃和准備難上加難。 」

首個遠程演播室

ARD和ZDF在北京和其他比賽場地的隊伍比平時要小，由駐中國的外國記者支援。在本屆奧運會上，ARD和ZDF首度未將奧運演播室設在會場，而是設在美因茨的國家聯合廣播中心。福爾曼表示：「盡管我們在現場的團隊比正常情況下小得多，我們試圖盡可能真實地從中國進行報導，但完全沒有記者在場是行不通的。從新聞角度來說，我們必須派同事前往現場，尤其是在進行結果和背景報導時。」

僅僅6個月前，東京舉行了新冠疫情期間的首個奧林匹克運動會，但北京這場完全是另一回事。也曾在東京奧運現場的福爾曼認為：「當時在東京與我們現在在中國工作所必須面對的條件無法相提並論。」

關鍵在於，除了純粹體育報導之外的新聞在中國將會遇到阻礙。在無國界記者組織的2021年新聞自由排名中，中國在180個國家中排名第177。對人權的侵犯、監視、對台灣的威懾及其在香港的表現，使這個新興的世界大國成為一個極具爭議的奧運東道主。

報導難上加難

「在報導中，ZDF也將相應地詳細闡明中國的政治局勢和奧運會的影響。」ZDF總編輯弗雷（Peter Frey）如是描述該公司的主張，內策爾強調這也是ARD的節目理念。實現這一要求並不容易，嚴峻的疫情和清零策略似乎為中方提供了緊盯從世界各地趕來的媒體代表的最佳理由。

德國電視二台體育新聞總監福爾曼說：「我們依賴於國際奧委會給的承諾，讓我們能夠自由報導，自由地使用互聯網，自由出入體育場館和接觸運動員。」記者們不被允許在中國各地自由行動。就像參加奧運的運動員以及其他人一樣，他們將處於防疫泡泡之中。任何離開這個泡泡的人都必須隔離21天。即使是在中國長期工作的外國記者，如果他們進入泡泡，也只能在三周的隔離期後才可以再次離開。

須遵守「工作隔離」

內策爾指出：「在這方面我們騙不了自己，事實上我們所擁有的規格就是不允許自由行動。由於所謂的『工作隔離』，我們只被允許在酒店和工作場所之間移動，例如前往比賽場地。」

據內策爾所言，ARD和ZDF團隊總共只分配到四輛工作車。他說：「車輛配有司機，這樣就能避免我們開錯出口。當然，這也是對我們行動自由的明顯限制，特別是在體育以外的報導方面」，在那裡必須「以其他方式進行研究和搜集信息」。但是，在奧運泡泡之外想要有批判性或是其他有新聞性的主題，是非常難以著手研究和實施的。內策爾說，這就是為什麼諸如人權問題、奧運會的總體狀況等話題都會是事先准備好的。

不過，在下周五的奧運會開幕式之後，盡管對這個困難的東導主仍有種種意見，屆時新聞重點也將放在體育上。內策爾表示：「奧運會是運動員的主舞台，也是眾多冬季運動愛好者期待的精彩時光。」

（德新社）

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