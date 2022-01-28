北京冬奧會在即 全球243個非政府組織呼籲外交抵制

北京冬奧會開幕在即，來自世界各地的243個非政府組織呼籲對其進行外交抵制。

這些組織1月27日發布的一份聯合聲明說：「2022年北京冬奧會將在中國政府犯下的暴虐罪行和其他嚴重侵犯人權行為中開幕。」

這些組織呼籲各國政府加入外交抵制行動，並敦請運動員和贊助商不要讓中國政府的人權侵犯行為合法化。

人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）表示：「在主辦國政府犯下了多項違反國際法的嚴重罪行之際，冬奧會怎麼能像國際奧林匹克委會所稱的那樣，成為一股『善的力量』」。

聲明指出，在習近平主席的領導下，中國當局對維吾爾族、藏族、少數民族和各獨立宗教團體的信教群眾實施了大規模的迫害；對人權活動者、女權主義者、律師、記者和其他人士的壓迫，則導致獨立的公民社會蕩然無存。

聲明還認為，中國政府違反國際法，瓦解了香港曾經充滿活力的公民社會，擴大科技監控範圍，大幅剝奪言論、結社與和平集會的權利，並容許使用強迫勞動。

因涉嫌大規模非法拘押維吾爾人和其他穆斯林少數民族居民以及打壓香港民主運動，中國政府受到國際社會越來越多的批評。

包括美國、英國和澳大利亞在內的一些國家已經宣布對奧運會進行外交抵制。

聯合國秘書長古特雷斯和俄羅斯普京都將出席2月4日的北京冬奧會開幕式。

（德新社）

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