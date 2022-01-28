憂危害國安 美FCC撤銷中國聯通營運授權

美國聯邦通信委員會（FCC）周四 (1月27日) 以國家安全為由，投票撤銷對中國聯通 (美洲) 營運有限公司在美國運營的授權。最後投票結果為4比0。這是美國監管機構禁止中國電信運營商進入美國的最新舉措。

該命令要求中國聯通(美洲) 營運有限公司在該命令發布後60天內停止在美國的國內丶州際和國際電信服務。路透社針對投票結果請求中國大使館的回覆，但中方並未回覆采訪詢問。

中國聯通的一名律師發表聲明說，美國聯邦通信委員會的決定「沒有任何正當理由，也沒有按規定進行適當的審查」。該律師還補充說，中國聯通將積極保護公司和客戶的權利和利益。

美國聯邦通信委員會則說，中國聯通 (美洲) 營運有限公司最終由中國政府擁有和控制，提供移動虛擬網絡運營商服務丶國際專用租賃電路丶以太網專線服務，以及IP轉移丶雲和轉售服務。

美國聯邦通信委員會主席羅森沃塞爾 (Jessica Rosenworcel) 說，自批准中國聯通 (美洲) 營運有限公司在美國營運以來，美國國家安全形勢已經發生變化，而且有越來越多的證據表明，中國的國有電信運營商對美國的電信網絡安全構成了威脅。

聯邦通信委員會說，中國聯通提供的答復是不完整丶有誤導性且不正確的。羅森沃塞爾補充道，去年FCC發布了有史以來的第一份對國家安全構成不可接受風險的通信設備和服務清單。這個月，她寫信給美國商務部丶聯邦調查局丶國家情報總監辦公室和其他機構，來藉此更新該清單。

聯邦通信委員會委員斯塔克斯 (Geoffrey Starks) 說，中國聯通可以繼續向美國消費者提供數據中心服務，盡管期經營授權已被撤銷。他說，聯邦通信委員會和國會應該研究這個問題，並確定該委員會是否需要更廣泛的權力來解決這些安全問題。

美國聯邦通信委員會自去年3月開始努力撤銷對中國聯通丶太平洋網絡公司和其全資子公司ComNet的授權。當時，中國外交部發言人趙立堅表示，中方對此堅決反對，並敦促美國遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化丶將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平丶公正丶非歧視的環境。

去年10月，美國聯邦通信委員會撤銷了對中國聯通 (美洲) 營運有限公司的美國授權，稱該公司「受中國政府的剝削丶影響和控制」。中方未能贏得對該決定的上訴。此前，美國聯邦通信委員會2019年以國家安全風險為由，拒絕了中國移動有限公司提供美國電信服務的投標。

(路透社等)

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