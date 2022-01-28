布林肯與王毅通話 盼陸影響普亭化解俄烏危局

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。法新社
美國國務卿布林肯。法新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日與中國大陸國務委員兼外交部長王毅通話，國務院發言人普萊斯（Ned Price）27日表示，美國期待與俄羅斯關係密切的中方能發揮影響力，扮演建設性角色，化解俄烏危局。

美國力促俄羅斯透過外交管道解決問題，但克里姆林宮堅持，不會坐視俄羅斯對西方國家的安全要求陷入無止盡的討論，並持續集結大軍和實施軍事演練，施壓烏克蘭和北約。

普萊斯表示，布林肯和王毅通話代表著美中高層官員仍能坦率溝通，這是好事；在處理烏克蘭議題上，美國一邊期待循外交途徑解決，一邊也做軍事準備和建構嚇阻力量，因此，跟中國大陸官員談到烏克蘭並不意外。

普萊斯說，俄羅斯與中國大陸的關係比起很多其他國家都密切，美國期待中方能發揮影響力，扮演建設性角色，協助化解俄烏危局。

此外，普萊斯說，布林肯和王毅的通話談到廣泛的美中關係，包含北韓試射飛彈的挑釁舉動、持續發生在新疆的種族滅絕、人權侵害和台灣。

美國 俄羅斯 烏克蘭

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