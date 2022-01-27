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絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

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絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。法新社
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。法新社

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）今（27）日公開向該國內閣喊話，修改「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的中文名稱，以化解立陶宛與中國之間的爭端。

諾賽達在接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）訪問時表示：「對立陶宛語、英語還有中文來說，『台灣代表處』（Taiwanese office）聽起來並不一樣，所以最少讓我們『修復』（fix）那些顯而易見的事情。」

諾賽達說：「我覺得這件事再正常不過了，不管我們所想的是哪一個機構，如果它的名稱在不同的語言中有所差異，就會引發完全沒必要的問題與緊張情勢。所以至少在這件事上，我認為我們能清楚地達成共識。」

諾賽達指出，台灣代表處的中文涵意正是立陶宛與中國起衝突的「關鍵因素」，另外他也再度強調，立陶宛政府當初在下決定時，並沒有事先與他商量，而政府也沒有評估好中國可能的報復手段。

立陶宛總統諾賽達。 歐新社
立陶宛總統諾賽達。 歐新社

立陶宛 諾賽達

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