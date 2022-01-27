被控種族歧視、濫用權力 WHO亞太區主任遭員工匿名投訴

在去年10月和今年1月，多名世衛組織現任和前員工致信WHO執行委員會和高層領導人，對西太平洋地區主管葛西健（Takeshi Kasai）提出嚴重指責。美聯社獲得的信件文本中，落款署名為「憂心忡忡的WHO員工」。有兩位作者分別對美聯社表示，參與撰寫的有30多人。

信中指稱，設在菲律賓馬尼拉的WHO西太平洋地區總部，存在一種「系統性霸凌和嘲弄的文化」，工作氣氛被「毒化」。美聯社得到的內部會議錄音裡，可以聽到該地區機構主任、來自日本的葛西健因工作人員的國籍而對他們做出貶低性的評論。共有11名現任和前員工對美聯社證實，葛西健經常使用帶有種族歧視色彩的語言。

匿名信中稱，過去一年半時間裡，已有55名員工因不堪忍受葛西健專制的領導作風而離職，他們留下的職位空缺很多至今未能填補。這導致與成員國之間的溝通和合作不充分，直接影響到某些國家的抗疫工作。

西太平洋地區辦事處負責世衛組織在東亞、東南亞37個國家的工作，其中包括中國和日本。

「士氣低落」

葛西健在回應美聯社的郵件裡，否認自己有種族歧視言論和不道德行為。他表示在上周收到匿名投訴後，立即開始同下屬進行溝通。葛西健稱，特別是在對抗新冠大流行期間，他對自己和工作人員提出了很多要求，「但這不應造成有人感到不被尊重」。

投訴信中引述，葛西健曾在一次會議上針對一名菲律賓員工表示：「如果她做不出好的演示報告，那是因為她是菲律賓人」。多名員工對美聯社證實，葛西健還多次對來自馬來西亞和中國的員工做出貶損性評論。

信中說這位世衛高官還表示，某些國家的新冠病例增加，是因為他們的文化、種族和社會經濟水平低下而缺乏治理能力。他還說，對抗新冠疫情努力受阻的一個原因是，「太平洋地區缺乏受過充分教育的人」。

葛西健在對美聯社的回應中，承認自己對下屬比較嚴厲，但否認特別針對某些國家的員工。

信件作者還指責葛西健在新冠應對問題上不敢批評中國當局，認為他在武漢疫情爆發不久訪問北京並與中國領導人習近平會面期間，沒有設法搞清當時到底發生了什麼。

WHO公共衛生法律和人權合作協調中心主任、美國喬治城大學的勞倫斯·戈斯廷（Lawrence Gostin）同世衛組織亞太辦事處團隊有不少接觸。他表示，聽到最新的指控並不驚訝。「事實是，員工士氣低落，感覺受打擊、被羞辱，這不利於該地區的疫情應對工作。」

疫苗捐贈有算盤？

工作人員還抱怨葛西健不顧世衛組織內部防疫規定，在馬尼拉封城期間要求員工到辦公室上班。

投訴信還稱，葛西健利用職務之便，向日本提供敏感數據信息，以協助日本政府制定疫苗捐贈計劃。一位參與亞洲疫苗計劃的世衛科學家對美聯社透露，葛西健向日本提供內部信息，以便日本政府在做出向鄰國捐贈疫苗的決策時，能更好地顧及本國政治利益。

對此，葛西健表示，「從未向員工施壓，要求他們為來自日本的捐贈提供便利」。他強調，日本向西太平洋地區國家捐贈的大多數疫苗是通過COVAX進行的。

據日本外交部的公開信息，去年6月以來，日本向該地區國家捐贈了250萬劑疫苗。同時，日本以雙邊形式直接捐贈的疫苗有1100萬劑，包括對越南、馬來西亞和菲律賓等國。

匿名信作者稱，他們中的大多數都曾向世衛組織各級機制，包括調解仲裁專員、員工聯合會和內部監督辦公室多次投訴，但始終未見有任何相應的調查。

世衛組織的區域主任在很大程度上只對選舉他們的成員國以及WHO執行委員會負責。葛西健2019年被西太平洋地區成員國選舉為區域主任，任期明年結束。

世衛組織日內瓦總部在一封郵件中表示，「注意到有關指責，並正在采取適當的步驟跟進處理這一事件」。葛西健也表示，願意全力配合所有調查程序。

（美聯社）

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