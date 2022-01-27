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歐盟準備赴WTO狀告北京 控訴大陸封鎖立陶宛商品進口

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
歐盟今（27）日將赴世界貿易組織（WTO）狀告中國大陸，理由是大陸對立陶宛和其他歐盟成員國的出口商採取脅迫的做法。路透
歐盟今（27）日將赴世界貿易組織（WTO）狀告中國大陸，理由是大陸對立陶宛和其他歐盟成員國的出口商採取脅迫的做法。路透

歐盟今（27）日將赴世界貿易組織（WTO）狀告中國大陸，理由是大陸對立陶宛和其他歐盟成員國的出口商採取脅迫的做法。

歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「這些措施對歐盟單一市場的完整性構成威脅，因會影響歐盟內部貿易和歐盟供應鏈，並對歐盟產業造成負面影響。」

杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟努力蒐集證據，記錄大陸對歐洲產品採取的限制措施，強調這些行動是非正式進行的，且許多歐洲公司因擔心北京報復，不願意與歐盟配合。

歐盟主要貿易夥伴中國大陸，去年12月起在海關封鎖立陶宛產品，和包含採用立陶宛零組件的歐洲商品。我國先前以「台灣」的名義在立陶宛首都維爾紐斯開設代表處，北京政府認為此舉損害中國主權。

在中國大陸召回駐立陶宛大使，和把兩國外交關係降為最低階的「代辦級」後，兩國外交僵局進一步惡化。同時，立陶宛政府拒絕改變台灣代表處的名稱。中國大陸此前否認阻礙立陶宛商品出口。

歐盟27日的舉動很大程度上是象徵性的，因為想透過WTO案件積壓已久的爭端解決機制來處理此案件，可能須費時數年時間。即使歐盟贏得初步裁決，中國大陸大可向WTO上訴機構提出上訴，以否決這項判決。

這個訴訟案可能成為這個爭端解決機制的首次重大考驗，這個機制雖由歐盟參與制定，但歐盟和中國大陸都是這個機制的成員。

一旦歐盟對中國大陸提起訴訟，大陸有60日時間與歐盟磋商。若這不能解決問題，歐盟可要求成立WTO小組。

立陶宛工業聯合會表示，約有130家公司無法將產品運至中國大陸或在海關清關。歐盟官員表示，在海關受阻的貨櫃，其經濟價值約為2,650萬歐元（2,990萬美元）。

受影響最大的產業包括製藥、雷射光、電子產品、食品及飲料。

中國大陸的限制措施，還針對來自其他歐洲國家，包含立陶宛零組件的出口商品。北京也在限制商品出口至立陶宛，大陸企業正取消對立陶宛企業的訂單。

杜姆布羅夫斯基斯說：「某種意義上來說，中國也在向跨國公司施壓，要求他們在生產中放棄使用立陶宛零組件，否則可能也面臨進口限制。顯然中國這種做法違反了WTO規則。」

他也說，根據中國大陸海關統計數據，立陶宛12月出口至大陸的商品貿易，比前一年同期銳減91％。

歐盟 立陶宛

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