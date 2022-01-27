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核融合新里程碑 加州實驗室有突破

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國核能實驗室的核融合實驗有最新進展，讓人類距離核融合發電又更近一步。（LLNL）
美國核能實驗室的核融合實驗有最新進展，讓人類距離核融合發電又更近一步。（LLNL）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】人類快要可以用核融合發電了！位於美國加州的國家點火實驗室26日證實，他們實驗核融合已經來到「電漿燃燒」的階段，距離核融合可以發電只差最後一哩路。由於核融合雖然可以產生近乎無限的能源，但目前人工核融合消耗的能量仍比產生的多，科學家還在努力突破極限。

核融合聖杯在即

根據《英國廣播公司》報導，位於國家點火實驗室（NIF）的科學家26日將他們的研究成果發表於自然科學界最頂尖的《自然期刊》，文中表示經過多年的努力，他們終於讓核融合達到「電漿燃燒」的階段，代表核融合本身的能量變成反應能量來源，而非外在的加熱源，這讓人類距離核融合發電又更近一步。

科學家利用192道強力的雷射光，對裝在膠囊裡的氫燃料進行加熱加壓，會讓氫燃料的密度變成地球平均密度的100倍、溫度高達攝氏1億度，比太陽中心還要熱。氫氣在如此高溫高壓的環境會轉變成電漿態，氫原子裡面圍繞在質子周圍的電子，將脫離質子的引力，並產生能量。

追求無限能源夢

但要真正的核融合需要像太陽一樣，將兩個氫變成一個氦原子，科學家雖然尚未達成真正的核融合，但達到「電漿燃燒」已經是距離核融合最接近的一步。由於電漿態非常難維持，因此科學家過去多次嘗試都未達到這個狀態，但NIF的團隊透過優化實驗流程，並採用更能吸收能量的膠囊，才進展到這一步。

不過在「電漿燃燒」下，失去的總能量還是比獲得的多，但由於距離核融合只差最後一步，加上核融合的原料只需要氫，反應的產物也是低放射性的惰性氣體氦，且宇宙中的恆星都是以核融合作為發光的能量來源，也讓人類仍可望在自然狀態下，以人工進行核融合發電。

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