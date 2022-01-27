加拿大又有無名墓 原住民寄宿學校再現93個遺骸埋葬地

加拿大原住民寄宿學校遺址去年發現大量無名墓塚震驚全球，如今又有一間寄宿學校的前址發現多達93個類似「潛在墓地」。

「衛報」報導，聖約瑟教會寄宿學校（St. Joseph's Mission Residential School）的負責人兼理事會表示初步搜索發現「學校一小部分土地存在潛在墓地」。威廉斯湖第一民族領袖塞拉斯（Willie Sellars）也表示「我們的調查小組將被引入人類行為最黑暗的深處」。

目前僅搜索共計470公頃土地中的一部分。首席調查員斯皮林（Whitney Spearing）透露，在確定的93個潛在墳墓中，有50個位於校區墓地之外，並表示「必須強調的是，沒有任何物理調查可以確定人類遺骸存在，挖掘是唯一能提供答案的技術」。

據悉，這所學校1891年至1981年間在不列顛哥倫比亞省營運，並有段「黑暗歷史」，當時曾發生多起學生逃跑、自殺的案件，更有一名兒童逃亡後死於荒野。塞拉斯表示「當時驗屍官和加拿大皇家騎警認為沒有理由調查死因，因為孩子『只是個印度人』」。

賽拉斯認為調查將對倖存者造成沉重負擔，並稱「我們的團隊不僅記錄有關兒童和嬰兒被謀殺和失蹤的故事，還得知無數聖約瑟夫傳教區針對兒童進行系統性酷刑、飢餓、強姦和性侵的故事」。此外還有證據表明兒童的屍體被丟棄在附近的河流和湖泊，學校的焚化爐也曾被用來處理兒童。