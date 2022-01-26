「新聞記者」改編森友學園案 製作人向官員遺孀道歉

在Netflix上架的日劇「新聞記者」，因改編前首相安倍晉三任內的「森友學園」事件，加上米倉涼子、綾野剛和橫濱流星的豪華卡司，本月上架後討論度甚高。日本「周刊文春」報導，本劇製作人因改編問題未獲涉案官員遺孀諒解，去年12月在一次會面中道歉。

周刊文春報導，「新聞記者」改編自日本記者望月衣塑子同名著作，劇情涉及森友學園事件。

2017年，日本媒體揭露森友學園以遠低於行情的價格購得土地，隔年朝日新聞報導，政府機關的相關購地文件遭竄改，多位政要姓名遭刪除。安倍妻子安倍昭惠曾擔任該校名譽理事長，醜聞如雪球般愈滾愈大。

2018年3月，近畿財務局負責森友學園購地問題的職員赤木俊夫在家中自殺。

周刊文春報導，2020年3月，赤木遺孀雅子將丈夫遺書交給自由記者相澤冬樹公開，在網路上看到遺書內容的望月，同年5月和本劇製作人河村光庸拜訪赤木雅子，但後者拒絕合作。

赤木雅子表示，財務省扭曲事實，她無法再信任別人。不放棄的河村8月再度求見，向她表示劇情鋪陳可以商量，也可以讓她先過目劇本。但之後製作單位就未再接觸赤木雅子，只發了一封電郵表示劇集將按進度製作，宣稱「這本來就是虛構的故事」。

等到2021年12月27日河村再度和赤木雅子見面，劇集已拍好準備上映，他向對方謝罪道歉。赤木雅子表示一切都因望月而起，她卻沒作任何表示，「我和我丈夫的人生都被巨大組織給毀了，這就是我們的現實」。

「新聞記者」2019年曾拍攝電影版，原創劇本同為望月和河村。