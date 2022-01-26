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東南亞首國！泰國立法「允許民眾在家種植醫療用大麻」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
泰國毒品管制委員會25日表示「將從毒品名單中刪除大麻」，同時為允許民眾在家中種植大麻鋪路。路透
泰國毒品管制委員會25日表示「將從毒品名單中刪除大麻」，同時為允許民眾在家中種植大麻鋪路。路透

泰國毒品管制委員會25日表示「將從毒品名單中刪除大麻」，同時為允許民眾在家中種植大麻鋪路。

CNN報導，泰國先前已於2018年成為第一個將大麻合法化並用於醫療用途和研究的東南亞國家。衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）向記者表示「根據新規定，人們在通知當地政府後可以在家種植大麻，但未經進一步許可，大麻不能用於商業目的」。

據悉，新規定必須公布於「泰國官方皇家政府公報」（Royal Thai Government Gazette），並由衛生部長簽署120天後才正式生效。衛生部同時將於本周向議會提交一份單獨法案草案，其中詳細介紹大麻生產、商業用途和娛樂性等。

此外，根據草案，倘若人民在未通知政府的情況下種植大麻將被處以最高2萬泰銖（約1.6萬新台幣）的罰款，而無證售賣大麻則將罰款3萬泰銖（約2.5萬新台幣）、3年監禁或兩者兼施。

大麻 泰國

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