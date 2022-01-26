外交大躍進！ 以色列總統首訪阿聯

以色列與阿拉伯的和解之路又邁進一大步！以色列總統赫爾佐格25日宣布，他將訪問阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯），這也是以色列與阿拉伯國家關係正常化下的首次重量級出訪。以色列總統雖為虛位元首，但綜觀過去以阿的衝突歷史，以色列與阿拉伯國家能有如此互動已實屬不易。

以總統首訪阿拉伯

根據《半島電視台》報導，以色列總統赫爾佐格25日表示，將會在30到31日出訪阿聯，並會見阿布達比王儲扎耶德‧阿勒納哈揚。赫爾佐格能透過這次歷史性的首次出訪，讓兩國的關係能在正常化後更上層樓。赫爾佐格也會拜訪杜拜官員，並參觀2020年杜拜世博會的場地。

《彭博》指出，這是在阿聯與以色列關係正常化後16個月後敲定的訪問，由於阿拉伯國家對於巴勒斯坦問題與以色列鬧翻，打了5次中東戰爭，且其中如六月戰爭（第3次中東戰爭）中，埃及、約旦和敘利亞聯軍雖然人數上有優勢，卻還是被以色列徹底打敗，讓阿拉伯國家與以色列的關係持續惡化。

以阿關係近年稍改善

直到美國總統川普上任後，才因為對伊朗抵制的立場一致下，由美國政府主導以色列與阿拉伯國家重新建立外交關係。以色列先後與阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥等國重新建立邦交，不過區域中的大國沙烏地尚未跟進，但兩國私下在情報交換上已有許多合作。

以色列總統雖然是虛位元首，但此次訪問的政治意義相當大。過去是在1993年簽訂奧斯陸協議時，以色列總理拉賓與巴勒斯坦自治區主席阿拉法特才在挪威見面，還有1998年阿拉法特與納坦雅胡碰面，但在阿拉法特死後，以色列與阿拉伯國家的關係便急轉直下，直到近2年才開始出現變化。

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