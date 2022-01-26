立陶宛再傳欲改台灣代表處名稱 台稱「未獲要求」

路透社周二（25日）引述兩名消息人士報道，為化解與中國的紛爭，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾提議是否要求台灣修改其駐立陶宛代表處的中文名稱。

消息人士稱，藍斯柏吉斯上周向總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）提議在經台灣方面同意後，修改駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的中文名稱，使其能如實反映英文名稱「Taiwanese」的字面意涵「台灣人」。

維爾紐斯東歐研究中心智庫（Vilnius Eastern European Studies Centre）負責人Linas Kojala向路透社表示，立陶宛可能想透過此舉強調「該辦事處代表的不是作為政治實體的台灣，而是台灣人民」。但他也認為，目前立國任何的單一舉措都不可能改變中國的態度。

目前立陶宛是唯一一個允許台灣以「台灣」為名設立代表處的歐盟國家。這引起了中國在外交及經貿上對立陶宛進行強力施壓，北京除了降低與立陶宛的外交關系外，還阻礙了立國貨品進口中國，連帶也影響了許多在立陶宛有設廠的跨國公司。

更早前，中國官媒《環球時報》周六（22日）發表英文評論稱，立陶宛如要修補與中國的關系，「需要的不僅僅是重新命名該辦事處」。「立陶宛需要對其整體中國政策進行實質性調整，而不是完全跟隨美國的議程，」《環球時報》的這篇文章寫道。

立陶宛總統辦公室婉拒了路透社的置評請求。該國外交部則並未回應。

駐立台灣代表：未獲知改名要求

針對藍斯柏吉斯提議更改駐立陶宛台灣代表處名稱一事，駐立陶宛代表黃鈞耀向台灣中央社表示，未曾接獲立方變更代表處名稱相關詢問或要求。黃鈞耀並強調，台灣代表處名稱為台丶立雙方共識。中央社並引述三名立陶宛知情人士稱，此消息報導不實。

立陶宛總統瑙塞達的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）26日接受立陶宛當地廣播電台訪問時則說，變更台灣代表處名稱確實是降低立中關系緊張的其中一個選項，但立陶宛需審慎評估在這麼短的時間內改變決定的後果。

她說，在立陶宛已犯了一個「錯誤」後，不需再犯新的「錯誤」，官方目前不主張變更台灣代表處名稱。

英國《金融時報》上周五 (1月21日) 也在一篇獨家報導中引述多名消息人士指出，美國外交官曾建議立陶宛考慮更改台灣駐立陶宛代表處的名稱，稱此舉或許能緩解立陶宛與中國之間的緊張關系。不過，美國白宮與立陶宛外交部都向《金融時報》否認相關消息，台灣官員也說不知道美國有做出相關建議。

一名匿名的台灣官員則告訴《金融時報》，一些立陶宛和歐盟官員曾考慮透過改變名稱來安撫中國，但他們得出的結論是這樣做不會解決問題。

該名官員表示：「一旦他們開始對台灣的名字作出妥協，就會讓中國認為他們所做的事是有效的，並鼓勵中國對立陶宛和其他國家施加更多壓力。」

在台灣從事台灣與歐盟關系研究的前歐洲議會政治顧問馮儒莎 (Zsuzsa Anna Ferenczy) 曾向德國之聲表示：「立陶宛是決定讓台灣使用『台灣』這個名字來設立辦事處的國家，所以若立陶宛之後決定更改名字，這會打擊立陶宛自身的信譽。我不認為這樣的情況會發生。」

（路透社丶環球時報丶中央社）

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