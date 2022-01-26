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媒體：北京冬奧倒數 美欲「授權撤離」外交官

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北京冬奧即將在下月初登場。（美聯社）
北京冬奧即將在下月初登場。（美聯社）

路透社周二 (1月25日)援引消息人士指出，由於美國政府無力阻止中國當局對駐華外交人員采取侵入性的新冠防控措施，美國國務院正准備「授權撤離」在華外交官及其家人。

根據兩位消息人士，美國大使館24日已將這一請求送交華盛頓正式簽署，因為不到兩周，中國將在北京冬奧會開幕前加強新冠防控措施。

由於問題敏感，這些消息來源在匿名的情況下對路透社說，一些使館工作人員對美國政府不願意或不能保護美國官員免受嚴格的隔離措施感到不安。這些規定包括可能被迫看發熱門診，以及與幼童分開。發熱門診是中國醫院設立用於排查疑似病例，治療發熱患者的專用診室。

一位人士說，美國大使館進行的一項內部調查顯示，多達25%的工作人員和家屬會選擇盡快離開中國。

該人士強調，對外交官進行家庭隔離應該是一個基本要求，而進入中國發熱門診和醫院應該是自願的，他補充說，美國政府應該對這種要求采取報復性措施，但沒有這樣做。

第二位人士則說，在整個大流行病期間，大使館領導層未能從中國獲得有關美國外交官待遇的適當保證。

一般來說，中國要求外國外交官像普通公眾一樣遵守大流行病防控規定，包括在一個集中的政府設施中進行數周的隔離，沒有行動自由。

「授權撤離」是美國駐外機構針對特定的緊急事件，決定將駐外人員撤離駐在國的行為，需獲得美國國務院高級官員批准後方可實施。

美國國務院沒有回應路透社提出的評論請求，也不清楚是否已批准了大使館的請求。

官媒獨家痛批

中國官媒《環球時報》也以獨家消息報道，稱「美國謀劃以疫情為由批准駐華使領館『授權撤離』」是「憋陰招」。

新聞內容提到，美方目的是擾亂中國舉辦冬奧，並說「在未來一個月中，不排除美國將采取更多針對中國和北京冬奧會的惡劣舉措」。

(路透社、《環球時報》)

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