美F-35C戰機墜毀 美海軍指影響有限

美國海軍周二（1月25日）對外通報了這一事故。美軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）稱，周一美國海軍一架F-35C戰機試圖在卡爾文森號（USS Carl Vinson）航母甲板上降落時發生事故，飛行員得以及時彈射逃生，且之後被一架直升機成功救起。

包括飛行員在內的7名人員在這場事故中受傷，其中3人被送到菲力賓馬尼拉的一家醫院接受救治，其余4人留在艦上接受治療。美國海軍方面表示，在馬尼拉醫院接受治療的傷員都狀況穩定。

墜毀的這架F-35C戰鬥機價值數百萬美元。美軍第7艦隊發言人藍福特說，事故的原因仍在調查之中。

目前美國派出兩個載有14000多名船員的航母打擊群在南海地區進行演習。美軍方面稱這是為了展示「美國印太司令部可以提供強大的海上能力」。

藍福特還說，卡爾文森號上發生的戰鬥機墜毀事件造成的影響「有限」。他說，兩艘航空母艦都已經恢復了正常的飛行作業。

隨著中國在南海提出領土主張並加大對台灣的壓力，美國及其盟國加強了在該地區的演習，以維護「國際法規定下的航行自由」。

也有分析和看法認為，由於目前烏克蘭東部局勢一再升級，美國為了防止中國借機在南海和台灣海峽采取行動，所以提前將航母打擊群派到這一區域，實現嚇阻的效果，也避免美國陷入同時卷入兩場戰爭的困境。

美國卡爾文森號和亞伯拉罕林肯號（USS Abraham Lincoln）兩個航母打擊群從上周日（23日）開始在南海地區展開軍演。同一天，中國解放軍派出39架軍機飛入台灣的防空識別區。這是今年1月1日以來解放軍軍機進入台灣航空識別區架次最多的一次，也是台灣國防部自2020年9月開始發布中國軍機資訊以來的第二高。

解放軍幾乎每天都派飛機進入台灣防空識別區。目前尚不清楚，周日解放軍39架軍機飛入台灣航空識別區的行動是否是對美軍在南海地區正在舉行的軍演的回應。中國外交部拒絕對此事發表評論。

1月21日，中國國防部發言人對外發表談話說，「1月20日，美軍本福德號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙群島領海、內水。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對美艦進行跟蹤監視並予以警告驅離，中國軍隊對美方行徑表示強烈不滿和堅決反對」。

這名發言人還說：「美方行徑根本就不是其宣稱的『航行自由』，而是侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑釁，其性質十分惡劣」。

（美聯社、法新社）

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