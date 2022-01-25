聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏克蘭出兵保衛車諾比禁區！憂俄軍入侵「鬼城」理由曝
俄烏邊境持續緊張，紐約時報報導，烏克蘭車諾比禁區（Chernobyl exclusion zone）據傳是俄羅斯軍隊的潛在入侵點，烏國已派兵前往該處防守。
報導指，位在烏克蘭北部的車諾比禁區仍具有放射性威脅，現在空無一人，彷彿鬼城，但仍然有被入侵的風險，因為從俄羅斯到基輔的最短距離就是穿過車諾比禁區。
為了以防俄羅斯可能入侵車諾比，烏克蘭軍隊目前正在車諾比的森林和廢棄街道上巡邏，士兵們配有AK-47步槍和檢測輻射暴露的設備。
烏克蘭邊防警衛隊的沙赫萊丘克（Yuri Shakhraichuk）表示，「該地區是否被污染或是否有人居住並不重要。這是我們的領土，我們的國家，我們必須保衛它」。
在該地區巡邏的烏克蘭軍隊必須在脖子掛上檢查輻射情況的裝置，一旦他們踏入高度輻射區域，就必須離開。
沙赫萊丘克說，目前還沒有任何軍隊受到高輻射線的照射。並強調軍隊人數不多，因為任務不是擊退俄方入侵，而是收集有關邊境局勢的資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言