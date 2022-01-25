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烏克蘭出兵保衛車諾比禁區！憂俄軍入侵「鬼城」理由曝

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭車諾比禁區據傳是俄羅斯軍隊的潛在入侵點，烏國已派兵前往該處防守。法新社
烏克蘭車諾比禁區據傳是俄羅斯軍隊的潛在入侵點，烏國已派兵前往該處防守。法新社

俄烏邊境持續緊張，紐約時報報導，烏克蘭車諾比禁區（Chernobyl exclusion zone）據傳是俄羅斯軍隊的潛在入侵點，烏國已派兵前往該處防守。

報導指，位在烏克蘭北部的車諾比禁區仍具有放射性威脅，現在空無一人，彷彿鬼城，但仍然有被入侵的風險，因為從俄羅斯到基輔的最短距離就是穿過車諾比禁區。

為了以防俄羅斯可能入侵車諾比，烏克蘭軍隊目前正在車諾比的森林和廢棄街道上巡邏，士兵們配有AK-47步槍和檢測輻射暴露的設備。

烏克蘭邊防警衛隊的沙赫萊丘克（Yuri Shakhraichuk）表示，「該地區是否被污染或是否有人居住並不重要。這是我們的領土，我們的國家，我們必須保衛它」。

在該地區巡邏的烏克蘭軍隊必須在脖子掛上檢查輻射情況的裝置，一旦他們踏入高度輻射區域，就必須離開。

沙赫萊丘克說，目前還沒有任何軍隊受到高輻射線的照射。並強調軍隊人數不多，因為任務不是擊退俄方入侵，而是收集有關邊境局勢的資訊。

烏克蘭 車諾比 輻射

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