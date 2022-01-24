快訊

桃園3校今停課採檢結果出爐 明又1校預防性停課

遠雄加值園區清零至少要3周 王必勝：明採檢一定有陰轉陽病例

一手談判一手示威 烏克蘭問題美雙管齊下

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國宣佈撤離部份駐烏克蘭大使館人員。（網路截圖）
美國宣佈撤離部份駐烏克蘭大使館人員。（網路截圖）

美國對俄國雙管齊下，一手談判、一手示威，但烏克蘭遭入侵的危機仍未降溫。美國國務卿布林肯表示，美國與其盟友將在俄國入侵烏克蘭時採取「迅速、嚴厲和統一的反應」，但並未明說美方是否會派遣軍力支援，且美國國務院已因應烏克蘭危機，下令撤離部分駐烏克蘭大使館人員及其家屬。

談判陷入僵局

NPR 指出，俄國入侵烏克蘭的危機持續升溫，歐盟地區與俄國產生軍事衝突的風險增加，美國國務卿布林肯與俄國外交部長拉夫羅夫在瑞士為此進行面談，企圖阻止戰爭風險繼續升溫。

美國堅持與烏克蘭統一陣線，維持其主權與領土完整，而俄國一再否認有任何入侵烏克蘭的計劃，然而該次談判並沒有實質進展，俄國仍持續在烏厄蘭邊境進行軍事集結活動，美國國務院近日也因應局勢增溫，下令讓部分美國駐烏大使館官員及家屬立即撤出當地，並警告其他美國僑民做好撤離準備。

布林肯示威喊話

對於近期的俄國與烏克蘭局勢，衛報指出，布林肯在發表談話時強調，若俄國入侵烏克蘭，美國與其盟友將做出「迅速、嚴厲和統一的反應」，美國陣營也非常清楚俄國向烏克蘭派遣部隊、混合式行動、採取網絡攻擊、動搖政府穩定性的小手段。

然而，布林肯並未明說這些回應行動是否包括派遣美軍進行支援，但他提到，美國與盟友正在考量「非常實際且重要的措施」，其中也包括軍事行動，且不論如何，只要俄國入侵烏克蘭，美國會立刻啟動經濟制裁、重創俄國經濟，烏克蘭的防禦力強化成果也不容小覷。

【更多精采內容，詳見

美國 烏克蘭 布林肯

延伸閱讀

布林肯再放重話：俄若侵烏 美軍不排除介入

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑

美俄外長日內瓦會談 布林肯：這是關鍵時刻

相關新聞

烏克蘭將領：俄國入侵時間點 會在這個日子之後

俄國RT電視台根據英國泰晤士報報導，烏克蘭帕夫留克中將（Alexander Pavlyuk）指出，俄國可能在2月20日侵...

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

「撤僑指示不代表情況升級...因為烏克蘭的局勢一直都處在開戰邊緣。」10萬俄軍壓境的烏克蘭危機，再度出現不安的戰雲信號。23日深夜，美國國務院正式下令撤走駐烏克蘭大使館的外交官眷屬，並以「戰火風險迫在眉梢」之由，指示所有旅烏的美國公民：應趁民航機還有航班的現在，盡快撤離烏克蘭。事實上，在這份撤僑指示發出的同時，美軍杜魯門號航空母艦戰鬥群已在地中海東部聯合北約盟軍緊急軍演，五角大廈亦正準備調派5,000美軍前往北約東境盟國的「烏克蘭西線邊境」待命戰備——但一切的衝突觀望點，都鎖定在白宮預計要本周回給莫斯科的那份「戰略回答函」。

一手談判一手示威 烏克蘭問題美雙管齊下

美國對俄國雙管齊下，一手談判、一手示威，但烏克蘭遭入侵的危機仍未降溫。美國國務卿布林肯表示，美國與其盟友將在俄國入侵烏克蘭時採取「迅速、嚴厲和統一的反應」，但並未明說美方是否會派遣軍力支援，且美國國務院已因應烏克蘭危機，下令撤離部分駐烏克蘭大使館人員及其家屬。

英媒：陸在西太平洋持續擴張 在台日附近輪換軍艦至少半年

英國金融時報24日報導，中國大陸已在日本南部附近與台灣以東地區部署了軍艦。日本、美國和台灣官員指出，中國在琉球群島附近輪...

彭博：能源供應仰賴俄羅斯 歐盟難對俄國採取強硬立場

若俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐美國家制裁俄羅斯，歐盟面臨的經濟損失可能會比美國大，原因包括俄國是歐盟最大石油與天然氣供應國，...

布林肯再放重話：俄若侵烏 美軍不排除介入

國務卿布林肯(Antony Blinken)23日表示，俄羅斯與烏克蘭邊境若發生衝突，美軍不排除介入的可能性；此外國務院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。