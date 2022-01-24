一手談判一手示威 烏克蘭問題美雙管齊下
美國對俄國雙管齊下，一手談判、一手示威，但烏克蘭遭入侵的危機仍未降溫。美國國務卿布林肯表示，美國與其盟友將在俄國入侵烏克蘭時採取「迅速、嚴厲和統一的反應」，但並未明說美方是否會派遣軍力支援，且美國國務院已因應烏克蘭危機，下令撤離部分駐烏克蘭大使館人員及其家屬。
談判陷入僵局
NPR 指出，俄國入侵烏克蘭的危機持續升溫，歐盟地區與俄國產生軍事衝突的風險增加，美國國務卿布林肯與俄國外交部長拉夫羅夫在瑞士為此進行面談，企圖阻止戰爭風險繼續升溫。
美國堅持與烏克蘭統一陣線，維持其主權與領土完整，而俄國一再否認有任何入侵烏克蘭的計劃，然而該次談判並沒有實質進展，俄國仍持續在烏厄蘭邊境進行軍事集結活動，美國國務院近日也因應局勢增溫，下令讓部分美國駐烏大使館官員及家屬立即撤出當地，並警告其他美國僑民做好撤離準備。
布林肯示威喊話
對於近期的俄國與烏克蘭局勢，衛報指出，布林肯在發表談話時強調，若俄國入侵烏克蘭，美國與其盟友將做出「迅速、嚴厲和統一的反應」，美國陣營也非常清楚俄國向烏克蘭派遣部隊、混合式行動、採取網絡攻擊、動搖政府穩定性的小手段。
然而，布林肯並未明說這些回應行動是否包括派遣美軍進行支援，但他提到，美國與盟友正在考量「非常實際且重要的措施」，其中也包括軍事行動，且不論如何，只要俄國入侵烏克蘭，美國會立刻啟動經濟制裁、重創俄國經濟，烏克蘭的防禦力強化成果也不容小覷。
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