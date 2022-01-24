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烏克蘭將領：俄國入侵時間點 會在這個日子之後
俄國RT電視台根據英國泰晤士報報導，烏克蘭帕夫留克中將（Alexander Pavlyuk）指出，俄國可能在2月20日侵略烏克蘭，這個日子正是北京冬奧閉幕時。
帕夫留克說，「這是個讓我們憂心的日子」，他推測，俄國不想搶北京冬奧的鋒頭。
帕夫留克接著警告俄國，烏克蘭人「準備徒手把俄國人撕爛」。烏克蘭政府最近公開抱怨，沒接收到想要的軍事援助，也沒看到西方為了防止俄國入侵，對俄國實施制裁。
彭博資訊22日報導，中國大陸國家主席習近平可能已親自勸說俄國總統普亭，暫勿攻擊烏克蘭，才不會「在習近平辦奧運時開始侵略烏克蘭」。這則報導並未提出證據，消息來源是「北京一名要求隱匿身分的外交官」。
大陸駐俄大使館22日晚間針對彭博的報導回應說，這是「假消息」和「挑釁」。
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