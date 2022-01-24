塔利班於挪威展開會談 遭阿富汗反對派批評

(德國之聲中文網)挪威外交部周日 (1月23日) 表示，一個塔利班代表團當日開始在奧斯陸與阿富汗民間社會成員進行會談，討論重點是人權問題，該代表團預計下周將與西方外交官進行會談。

塔利班代表團於周六 (1月22日) 晚些時候抵達奧斯陸。塔利班發言人表示，該代表團15名成員皆為男性，他們乘坐挪威政府組織的飛機抵達奧斯陸。參加周日會談的人包括來自阿富汗和阿富汗僑民的婦女權利活動家和人權倡導者。

首日會談的結果為何？

一名塔利班官員告訴美聯社，該會議是「使阿富汗政府合法化的一個步驟」。這名官員補充道：「這種類型的邀請和溝通將有助於歐洲社會丶美國或其他許多國家消除對阿富汗政府的錯誤印象。」但大多數國家一再表示，對話並不意味著承認該組織為阿富汗的合法統治者。

倡議者阿夫加尼 (Jamila Afghani) 告訴法新社，該會議有顯現出一些正面跡象。他說：「這是一次正面的破冰會議。塔利班表現出善意。他們耐心地傾聽並回應了我們的大部分關切的議題。讓我們看看基於他們的言論，塔利班會采取出什麼樣的行動。」

與此同時，一群阿富汗人聚集在挪威外交部外進行抗議，高喊「反對塔利班 」，並稱塔利班為「恐怖分子」。通訊社報道稱，在挪威駐倫敦和多倫多的大使館前也有運動人士舉行抗議活動。

為什麼這些會談很重要？

自去年8月塔利班在阿富汗掌權後，周一 (1月24日) 開始的會談將是塔利班在歐洲與西方外交官的首次會談。理念上有巨大差異的各方將討論人權和對阿富汗的人道主義援助。

塔利班代表將會見挪威和歐盟官員，以及英國丶法國丶德國丶意大利和美國的代表。美國國務院的一位官員向媒體透露，會談的議程將涉及「形成一個有代表性的政治制度，對緊迫的人道主義和經濟危機作出回應，以及其他議題包含安全和反恐丶人權丶以及女童和婦女的教育」。

塔利班發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid) 告訴法新社，塔利班已經為滿足西方世界的要求采取了措施，並稱他們希望通過外交手段加強與所有國家的關系，包括歐洲國家和整個西方世界。他補充道：「我們希望將戰爭的氣氛轉變為和平的局面。」

阿富汗反對派抨擊西方官員

阿富汗反對派組織全國抵抗陣線（NRF）的外交關系負責人納扎裡（Ali Maisam Nazary）批評挪威主辦的這次會談。納扎裡周五 (1月21日) 在推特上寫道：「我們都必須放大我們的聲音，防止任何國家將一個恐怖組織作為阿富汗的正常代表。」

挪威外交部長安妮肯-惠特費爾特 (Anniken Huitfeldt) 在關於阿富汗會談的官方聲明中說，這些會議「不代表承認塔利班的合法性」。她在聲明中表示：「但我們必須與該國的當局對話。我們不能允許政治局勢導致更嚴重的人道主義災難。」

塔利班尋求盟友和資金

目前還沒有國家承認塔利班為阿富汗合法的掌權者，盡管一些國家已經采取措施與該組織關系正常化。塔利班曾前往俄羅斯丶伊朗丶卡塔爾丶巴基斯坦丶中國和土庫曼斯坦，試圖建立正式關系。

西方國家拒絕承認塔利班，理由是擔心他們會重復1996年至2001年在阿富汗執政時的殘暴行為。然而，對於首當其沖的普通阿富汗人來說，國際援助是他們最關心的問題。

歐盟外交事務委員會發言人斯塔諾 (Peter Stano) 1月21日表示，歐盟在阿富汗重新建立了「最低限度的人力」，以促進人道主義援助行動。但他強調，這一行動「決不能被視為歐盟承認塔利班政權」。

阿富汗的情況如何？

塔利班上任後面臨經濟困境，因為世界各國停止了對阿富汗的援助，而這些援助資助了阿富汗約80%的預算。美國還在塔利班控制該國後，凍結了該組織價值95億美元的資產。

自塔利班接管以來，數以百萬計的阿富汗人失去了工作。嚴冬丶嚴重干旱和新冠疫情加劇了阿富汗人的困境，促使聯合國在1月初發出有史以來最強烈的呼籲，呼籲各國為阿富汗提供44億美元的人道主義援助。

據聯合國稱，糧食短缺正威脅近2300萬阿富汗人。塔利班因侵犯人權而名聲不佳。在其執政時期，塔利班還對婦女施加了許多限制，包含限制女性在沒有男性親屬陪同的情況下旅行，及有效禁止女孩接受高等教育。

(法新社丶美聯社)

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