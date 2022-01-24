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美國出兵抗衡俄羅斯？拜登擬派5000美軍進駐東歐盟國

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
政府官員透露，美國總統拜登正考慮向波羅的海和東歐的北約盟國部署數千名美軍、軍艦和飛機，希望藉此擴大美國的軍事參與，因為人們越來越擔心俄羅斯入侵烏克蘭的企圖。法新社
政府官員透露，美國總統拜登正考慮向波羅的海和東歐的北約盟國部署數千名美軍、軍艦和飛機，希望藉此擴大美國的軍事參與，因為人們越來越擔心俄羅斯入侵烏克蘭的企圖。法新社

美國政府官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）正考慮向波羅的海和東歐的北約盟國部署數千名美軍、軍艦和飛機，希望藉此擴大美國的軍事參與，因為人們越來越擔心俄羅斯入侵烏克蘭的企圖。

紐時報導，此舉將標誌拜登政府的重大轉變，直到最近拜登政府仍對烏克蘭採取克制立場，因為擔心任何舉動會激怒俄羅斯入侵，但隨著俄國總統普亭（Vladimir Putin）加大對烏克蘭的威脅，而美國和俄羅斯官員之間的會談未能體現效果，美國政府現在可能放棄不挑釁的戰略。

不願透露姓名的政府官員指出，在22日的一場會議上，五角大樓高級官員向拜登提出幾個選項，包括向東歐國家派遣1000至5000名士兵等，而且若情況惡化、這個數字可能會增加10倍，官員預計拜登最快將在本周做出決定。

官員並未詳細描述地面部隊增援，但現任和前任指揮官表示「應該納入更多防空、工程、後勤和砲兵部隊」。除了軍隊，拜登還可以批准向該地區增派飛機。據波蘭國防部稱，目前約有4000名美軍和1000名其他北約部隊駐紮在波蘭，波羅的海國家也有大約4000名北約軍隊。

此外，烏克蘭也有來自十幾個盟國的軍事顧問，包括英國、加拿大、立陶宛和波蘭在內的幾個北約國家定期向該國派遣訓練部隊。如果俄羅斯全面入侵，美國打算迅速將其軍事訓練員撤出該國，但有官員表示部分人士可能會留下來為基輔的烏克蘭官員提供軍事建議或前線支援。

拜登 美國 烏克蘭

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