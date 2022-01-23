俄兩路增兵 6登陸艦開往烏國南岸 同時派兵部署白俄

由於俄國與歐美就烏克蘭問題的和平談判陷入僵局，俄國繼續在烏克蘭邊界增派兵力，為可能的入侵做準備。英國衛報報導，六艘可搭載主戰戰車、軍隊和其他軍用車輛的俄國登陸艦，上周穿越英吉利海峽，往地中海而去。俄軍可能在準備一旦總統普亭下令攻打烏克蘭時，能在烏克蘭南部沿岸兩棲登陸。

烏軍情報單位宣稱，俄國正在招募傭兵，並向俄國支持的烏東頓內次克和盧甘斯克分離分子提供燃料、戰車和自走砲，為戰事升級預作準備。

此外，包括伊斯坎德爾短程飛彈、特種部隊和防空炮兵連等大量俄國軍力，已從俄國東部軍區調派到白俄羅斯，西方官員和分析家認為，這種超乎尋常的部署意在威脅烏克蘭首都基輔。

最新的部署行動讓美國官員憂心。國務院一名資深官員上周在一場簡報會說：「整體形勢讓我們關切。在烏克蘭邊境集結十萬大軍，又在周末調派軍隊到白俄，人數之多，超越正常軍事演習的範圍。」俄國與白俄準備在二月中進行聯合軍演。

這名官員說，最近俄國派兵到白俄，意味「俄國更有能力進攻，機會、方法、路徑也更多」。

挪威奧斯陸和平研究中心研究教授兼華府布魯金斯研究所非常駐研究員貝夫說：「情況愈來愈清楚，如果普亭繼續像美國總統拜登期望的那樣穩定可預測，注定會輸，所以必須做些事，很快把局勢升級。」

貝夫廿一日在一場圓桌討論會上指出：「在俄國這一邊，最近兩三周的重頭戲並不是外交，而是虛張聲勢、脅迫和挑起戰爭。」

俄國攻擊烏克蘭的最終目的仍未可知。有些分析家說，俄國可能想併吞烏東頓巴斯地區，或占領一些土地，好把俄國本土和二○一四年從烏克蘭兼併的克里米亞連接起來。也有人認為，俄國的目標是強迫烏克蘭政府聽命於自己，把烏克蘭納入俄國勢力範圍。