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歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵

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歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗！英媒點出關鍵

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
英國觀察家周報在社論中指出，比起美國在烏克蘭議題上堅定反俄，歐洲國家充滿分歧，所以無論俄國總統普亭最後是否開戰，歐洲已經輸了。圖為歐洲議會十九日在法國東部史特拉斯堡舉行全會。法新社
英國觀察家周報在社論中指出，比起美國在烏克蘭議題上堅定反俄，歐洲國家充滿分歧，所以無論俄國總統普亭最後是否開戰，歐洲已經輸了。圖為歐洲議會十九日在法國東部史特拉斯堡舉行全會。法新社

美俄同意本周持續針對烏克蘭危機會談。英國觀察家周報在社論中指出，這只是暫時緩解局勢，沒有實質幫助，比起美國堅定反俄，歐洲國家充滿分歧，所以無論俄國總統普亭最後是否開戰，歐洲已經輸了。

俄國要求獲得西方國家書面承諾，永不邀請烏克蘭等國加入北約組織，且北約必須從東歐撤出軍隊和飛彈防禦系統。以美國為首的北約國家一致表明，不會接受俄國要求。然而，對於俄國若直接從陸海空攻擊烏克蘭，或發動不對稱戰爭、秘密行動及「科技」反制間接攻擊，西方盟國對如何反擊仍存在分歧。

社論中說，歐洲國家領導人對這種可悲的事態負有責任，使普亭更膽大妄為。美國總統拜登上周犯了危險的過失，他暗示俄國「小規模入侵烏克蘭」或許是能被容忍的。但整體上，拜登抵抗俄國壓力及尋求局勢降溫的態度相當堅定。

反觀歐洲民主國家，對這個發生在身邊的危機，連個一致的政策都拿不出來。德國聯合政府中，反俄的綠黨要求廢棄從俄國運送天然氣的北溪二號管線，親俄的社會民主黨反對。法國總統馬克宏19日在歐洲議會提出「戰略自主」，稱面對俄軍在歐陸的行動，歐洲人須打造自己的集體安全協定。但這項呼籲，和歐盟充滿爭執、無能和漠視的現實有巨大差距。

英國首相強生上周在首相官邸周末特別簡報中誓言團結歐洲，促成統一陣線威懾普亭。但英國已脫離歐盟，許多歐洲國家極度不信任且不喜歡強生，他的呼籲能否奏效是個疑問。而且，這個談話疑似是轉移他防疫封鎖時在官邸開派對醜聞的另一種嘗試。透過這種方式利用國際緊張局勢，強生和外交大臣麗茲．特拉斯可能只會讓事態變得更糟。

烏克蘭僵局已到如此極端的境地，恐怕無法迅速解決。儘管很少人真的想開戰，但衝突可能意外觸發。該報指出，但願美國外交途徑能成功，因為一個被俄國忽視又屈就於美國的歐洲，似乎無法自救。無論普亭最後是否開戰，歐洲都已輸了。

烏克蘭 美國 普亭

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