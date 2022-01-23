烏克蘭拿不回來克里米亞了？德海軍司令惹禍請辭

德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）發布聲明表示：「我已請求國防部長解除我的職務，並立即生效。」他解釋說：「我在印度發表的關於安全和軍事政策的輕率言論，給我的辦公室帶來越來越大的壓力。」他補充說，為了避免給德國海軍、聯邦國防軍，尤其是給德國帶來進一步影響「我認為這一舉措（辭職）是必要的。」

德國防長克裡斯蒂娜·拉姆布萊希特（Christine Lambrecht，社民黨）本周六晚間（1月22日）宣布她已接受了舍恩巴赫的辭呈。舍恩巴赫的副手暫時代理他的職務。

克里米亞回不來了

56歲的舍恩巴赫此前在印度的一個智庫討論會上表示，烏克蘭已經失去了2014年被俄羅斯吞並的克里米亞半島，永遠也拿不回來了，這是事實。這段話被錄了下來放到了互聯網上。

他還對俄羅斯總統普京表示理解：「眼下他真正想要的是尊重，而且，我的上帝，給予別人尊重的成本很低，幾乎沒有成本……他需要尊重，就給他尊重是很容易的，而且可能也是他應得的。」

視頻曝光後，德國國防部做出回應，與這番表述保持距離，表示舍恩巴赫這番話在內容和措辭上都沒有反映出德國的立場。

烏克蘭外交部已就此事召見了德國駐基輔大使安卡·費爾德胡森（Anka Feldhusen），表示「無法接受」舍恩巴赫的表態。此前該國外交部長已對德國政府拒絕向烏克蘭提供武器表示不滿：「我們對德國政府不向烏克蘭提供防御性武器的立場深表失望」。

俄羅斯近幾周來在俄烏邊境集結了逾10萬人的部隊。莫斯科否認有任何入侵計劃。俄羅斯要求北約提供安全保障，並要求北約拒絕烏克蘭加入。

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