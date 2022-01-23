葉門內戰升級 代理人戰爭死逾80人

葉門內戰再度升溫！沙烏地阿拉伯最近對葉門的猛烈空襲，不僅造成嚴重傷亡，更象徵著內戰的升級，已引發聯合國的譴責。自葉門派系分裂以來，政府軍向來由沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和西方國家支持，但叛軍胡賽武裝（Houthis）也有伊朗做靠山。

葉門遭猛烈空襲

根據《澳大利亞廣播公司》報導，沙烏地阿拉伯於21日對叛軍掌控的葉門城市薩達進行猛烈空襲。無國界醫生組織負責人馬哈特表示，其針對看守所的攻擊目前已造成82人罹難，超過265人受傷。但沙烏地阿拉伯否認針對看守所進行攻擊，並表示胡賽武裝並沒有向聯合國或紅十字國際委員會報告，該地是屬於不能襲擊的區域。

在空襲薩達前，沙烏地阿拉伯還先空襲紅海港口城市荷台達，擊中關鍵通訊中心，據胡賽武裝的媒體所言，此攻擊導致全國斷網。

而胡賽武裝先前因為阿拉伯聯合大公國協助政府軍從其手中奪回沙布瓦，並在馬里布向其施壓，因而以無人機和導彈攻擊阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比，首次造成平民身亡。外媒認為，此即為沙烏地阿拉伯加強空襲的原因。

外界的撻伐

《BBC》則提到，人道主義組織「拯救兒童」稱，該看守所主要關押欲逃離戰火進入沙烏地阿拉伯的非洲人，但馬哈特表示，空襲擊中的是其他類型的拘留者，「那裡的移民是安全的」。此外，人權組織曾紀錄，胡賽武裝將平民置於軍營旁的拘留中心，欲使其作為人肉盾牌。

近來，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍和胡賽武裝的衝突規模不斷升級，而前者21日對葉門的猛烈空襲，更是自2018年荷台達戰役以來最激烈的一次，死傷人數不斷攀升。對此，美國國務卿布林肯敦促各方停止對葉門的攻擊，聯合國秘書長古特雷斯也表示：「內戰應停止升級。」

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