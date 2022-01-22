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歐盟擬將核能和天然氣納綠能 德國為首反核派無計可施

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
法國國營的法國電力集團位於謝爾省羅亞爾河畔貝爾維爾核電站冷卻塔去年10月運行時不斷冒出蒸氣。路透
法國國營的法國電力集團位於謝爾省羅亞爾河畔貝爾維爾核電站冷卻塔去年10月運行時不斷冒出蒸氣。路透

歐盟內支持將核能和天然氣納入綠能永續投資項目的已占大多數，這項提案的終局之戰即將來臨，目前由法國為首的擁核派占上風，德國為首的反核派卻無計可施。

若反核派想阻擋歐盟將核能和天然氣納入綠能，需要占歐盟人口的65%、相當於至少72%的歐盟會員國同意，才能成功，但不可能達標。

歐盟「里斯本條約」2009年12月1日生效後採雙重多數制。歐盟執委會提案通過必須符合兩個條件，其一是必須有55%的歐盟成員國同意，另一個則是這些國家人口須占歐盟總人口的65%。

歐盟執委會與成員國及歐洲議員針對草案磋商於21日結束。執委會一名發言人表示：「我們希望盡快通過法案。通過授權立法前，將適當考慮21日前收到的任何意見。」

西班牙、奧地利、盧森堡和丹麥反對將核能和天然氣納入綠能，20日聯名致函歐盟執委會表示，「我們發現新草案在政治和科技觀點上都很有問題」，警告將核能天然氣納入綠能是「走回頭路」。

歐盟執委會計畫將核能和天然氣納入綠能做為單一法案包裹表決，意味成員國和歐洲議會無法只贊成自己喜歡的部分，必須同時同意或反對核能和天然氣納入綠能。

法國為首的擁核派，及反核但擁天然氣的德國等國都受到影響。柏林當局堅稱，德國取消燃煤發電，但再生能源發電量尚無法彌補能源缺口，需要天然氣當作過渡。法國和德國可能還有得吵，但對天然氣的看法一致。

德國總理蕭茲發言人表示：「我們認為核能科技是危險的。但德國政府也同意，我們目前需要天然氣作為橋接科技」。

法國總統馬克宏19日告訴歐洲議會，「我們必須承認，核能是種脫碳能源。歐盟執委會的草案很好；同意草案的同時，我們也必須幫助從燃煤發電轉型至天然氣的國家」。

歐盟成員國和歐洲議會將有四個月的時間審查最終版本文件，但時間可延長兩個月。若提案沒被推翻，就會成為歐盟法律，成功阻擋立法需至少353名歐洲議員投票反對，因為各國都有天然氣，所以反對者不可能越過門檻。

不過，這不是結束。奧地利環境部長格韋斯勒表示，若歐盟執委會持續推動提案並實施，我們將對歐盟最高法院提出訴訟，並稱盧森堡也可能支持。

歐盟 核能 德國

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