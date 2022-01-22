拜登與岸田文雄視訊會談 美日承諾共同抗中

在近90分鐘的視訊會談中，美國總統拜登和日本首相岸田文雄同意共同對抗中國的野心，並譴責北韓試射導彈，拜登也重申保衛日本的承諾。

上任一年來，拜登一直將恢復美日關係作為優先事項。其前任川普曾質疑美國與歐洲和亞洲聯盟的益處。

在周五的會議結束後，拜登在推特上發文寫道：「很榮幸與岸田文雄首相會晤以深化美日聯盟--印太平洋和全球和平與安全的基石。」

強調台灣海峽兩岸和平穩定的重要性

此次談話的主要議題包括來自中國的日益增長的戰略挑戰，中國在台灣海峽的劍拔弩張令該地區感到恐慌。美國官員表示，拜登和岸田文雄都對中國「恐嚇」鄰國的行為表達關切。

白宮在會後的聲明中表示，兩名領導人決心對抗中國改變東海和南中國海現狀的企圖，並且強調了台灣海峽兩岸和平穩定的重要性。拜登及岸田也表達了對中國在新疆及香港所作所為的擔憂。

一名美國官員向路透社透露，拜登與岸田文雄針對中國進行了「非常深入的談論」，對中國在貿易和其他領域對鄰國的威脅和「掠奪性"措施表達了共同擔憂，日方特別擔心中國擴充核武庫。

岸田文雄會後對記者表示：「我們同意共同努力推進志同道合國家間的合作，實現一個自由開放的印太地區。」

「我們同意在與中國相關問題上，包括東海和南中國海、香港和新疆以及北韓的核武及導彈問題上密切合作。」

拜登重申對日承諾

關於日本與中國對尖閣諸島（中國稱釣魚島）的主權爭端，拜登申明美國會堅定不移地盡全部能力保護日本。

白宮在聲明中指出，拜登和岸田文雄還譴責北韓近期試射彈道導彈；日本在則聲明中形容北韓的活動是對「日本、地區和國際社會和平與穩定的威脅」。此外，美日還承諾將密切合作阻止俄羅斯對烏克蘭的入侵。

在經濟方面，岸田文雄表示，他與拜登都同意設立一個經濟版的「2+2」部長級會談，以促進經濟合作。美國官員表示，這將聚焦於供應鏈、技術投資、標準制定和出口管制。

白宮在聲明中表示，拜登歡迎岸田文雄增加國防開支的決定，並強調了未來維持這些關鍵投資的重要性。

拜登在會談中也同意今年春末前往日本，出席美國、印度、日本與澳洲的四方安全對話（Quad）。

北京：奉勸日美摒棄狹隘政策

在拜登與岸田文雄舉行視頻會晤後，中國駐日本使館就其涉華言論表達嚴正立場。

使館發言人稱：「日美領導人視頻會晤惡意操弄涉華議題，對中國無端攻擊抹黑，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本准則。我們對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。」

「我們奉勸日美順應時代潮流，摒棄零和博弈、以鄰為壑的狹隘政策，停止干涉中國內政，停止以意識形態劃線搞小圈子。」

（路透社、法新社）

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