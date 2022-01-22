美暫停大陸航司44趟美國赴華航班 中方：很不合理

美國運輸部（USDOT）周五（1月21日）宣布，將暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的44個航班，以回應中國政府以新冠防疫為由而暫停部分美國航空公司航班的決定。

美方宣布的最新措施將從1月30日起生效，直至3月29日，涉及的航空公司包括廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空。

此前，中國熔斷了美國航空公司運營的44班次赴華航班，涉及美聯航（UnitedAirlines）、美航（AmericanAirlines）以及達美（DeltaAirLines）等航空公司。

美國運輸部周五的聲明解釋道，中國暫停一些航班「有礙於公眾利益，應予以對等回應。」聲明指出，中國「對被點名的美國航空公司採取的單方面行動與中美雙邊協議不符」。美國運輸部還表示，如果中國修改「其政策，為美國航空公司帶來必要的改善情況，運輸部已做好充分準備，重新考慮這些對等措施。」但該機構也警告稱，如果中國取消更多航班，「我們保留採取進一步行動的權利。」

對於美方的決定，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應表示，美方此舉非常不合理，我們敦促美方停止干擾和限制中國航司的正常客運航班。劉鵬宇還表示，國際客運航班進入中國的政策，「以公平、公開、透明的方式同等適用於中外航空公司」。

中國航空熔斷在先

據中國媒體報導，中國自2022年1月6日以來的一周裡，中國民航局幾乎每天都發布航班熔斷令，已累計向41個回國航班發出熔斷指令，取消回國航班142架次。而本就供不應求的中美航線，2022年1月份有多達一半的航班因熔斷無法執行，2月份也預計會有近25%的航班無法執行。

對於中國航班減少，拜登政府上周已表達了不滿。「中國的行動不符合美中航空運輸協議規定的義務，」美國運輸部一位發言人上周批評道，「我們正在（與中國政府）就此事進行接觸。我們將保留採取適當監管措施的權利。」

網友討論

對於美方周五宣布的停飛措施，不少中國網友拍手叫好。有微信用戶表示：「這是給冬奧和殘奧會讓路，要感謝他們呀，不給我國防疫工作增加壓力。」也有微博用戶寫道：「我們為了防疫，他們覺得擋了財路，然後主動幫我們加強防疫……」

也有網友責怪美方又在「搞事情」，還有網民指責部分媒體的報導有誤導之嫌，一名微博用戶指出：「就是對等熔斷而已，很稀奇嗎？且是咱們先開始的……無良媒體就知道制造矛盾，唯恐天下不亂？」

還有自稱在美國的華人網民因回國遙遙無期而表示難過失望。針對中美的相互限制措施，有推特用戶不禁發問：「中美脫鉤先從直航航班開始嗎？」也有網友樂觀猜測：「有這個措施說明要正式開始談判了，也許結果不會很壞的。」

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