首場亞洲行 拜登春天將訪日本

美國總統拜登21日以視訊會晤日本首相岸田文雄，在會中兩人聚焦烏克蘭危機和中國大陸脅迫鄰國與經貿掠奪行為，共同強調台海和平穩定重要性；拜登也應岸田文雄邀請，預計在今年春天正式訪問日本，這將是拜登作為總統的首次亞洲行。

去年4月，時任日本首相菅義偉成為拜登任內首位訪問白宮的外國領導人，1年來，拜登兩度訪問歐洲，尚未踏足亞洲，美國政府資深官員21日表示，拜登將正式訪問日本，參加日本今年上半年主辦的美日印澳四方安全會談（Quad）。

資深官員表示，拜登訪日具體時程仍待定。

岸田文雄去年10月出任日本首相，這是兩國領導人首次峰會，一名拜登政府資深官員會後簡報表示，在90分鐘的會談中，雙方討論印太區域安全、俄烏衝突以及中國大陸脅迫鄰國等作為。

兩人在會談中及事後的新聞摘要均提及台海和平穩定及和平解決兩岸問題的重要性，關切中國大陸在新疆和香港的作為，並反對中國大陸企圖改變東海和南海現狀的企圖。

新聞摘要指出，拜登重申美日安保條約第5條適用釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）；依據該條文，美軍對日本負有防衛義務。

資深官員表示，美日領導人就中國議題深入交流，岸田文雄特別關切中國大陸發展核武能力；此外，美日領導人共同譴責北韓近日發射彈道飛彈，違反聯合國安理會決議，承諾將針對朝鮮半島非核化議題密切協調。

有關俄烏情勢，岸田文雄承諾會持續與美國等國際盟友夥伴密切協調，採取強力行動回應任何攻擊。

除了兩國領導人峰會，美日近日剛舉行第二次的外交及國防首長2加2會談，拜登和岸田文雄達成共識將成立新的部長級經濟政策諮詢委員會（2加2經濟對話），以推動雙邊經濟合作，並強化印太地區的以規則為基礎的經濟秩序，岸田文雄表示強烈支持拜登的「印太經濟架構」，日美將密切合作支持這項倡議。

白宮官員日前表示，將在數月內，和盟國共同提出「印太經濟架構」願景及目標。