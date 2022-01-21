美俄外長日內瓦會談 布林肯：這是關鍵時刻

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫21日在瑞士日內瓦就烏克蘭問題舉行會談，是近兩周內雙方外交官第二度會談，被視為情勢失控前解決危機的最後機會，布林肯形容這場會談是「關鍵時刻」。雙方會前各自展示文件，立場互不相讓，也都表示不期待會談能有突破。

拉夫羅夫會後表示，美方已同意下周提供書面文件，回應俄方要求，讓危機至少能暫緩數日。

拉夫羅夫說，俄方會繼續就安全需求與美方對話。他表示：「我無法說我們是否在正確的路徑上，當我們收到美方的回應時就會知道。」

俄國始終堅持兩大訴求，北約停止東擴，以及保證不讓烏克蘭加入北約。拉夫羅夫說，希望關於烏克蘭問題的情緒能夠降溫，重申俄國對烏克蘭並無威脅。

布林肯重申：「我們不期待今天就能解決歧異，不過我確實希望我們能測試，外交或對話的路徑是否仍維持開放。」他表示，希望此機會直接與拉夫羅夫分享一些「關於俄方造成的顧慮之具體想法，以及我們對於俄國行動的深刻關切」。

美國副國務卿薛曼和俄國副外長雷雅布可夫10日於日內瓦舉行戰略穩定對話，會議長達八小時，但毫無成果。之後雙方及歐洲多國陸續舉行多場會談，同樣沒有進展，西方國家要求俄國撤軍，俄國則堅持兩大訴求，美俄互指對方是破壞東歐區域穩定的元凶。

布林肯本周走訪烏克蘭首都基輔及德國首都柏林，他20日強調，並不期待翌日的日內瓦會談能有結論。

美俄雙方會前各自發表會談文件，俄國展示兩項規畫議題，即與美國和北約的安全保證新約提案。美國則攤開三份聲明，包括兩項俄國假新聞行動，及題為「採取行動揭露及破壞俄羅斯於烏克蘭的不穩定運動」之文件。