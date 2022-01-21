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美國拉北約下水回應俄安全要求 遭諷出賣盟邦有前例

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
俄國外長拉夫羅夫（左）與美國國務卿布林肯（右）21日在瑞士日內瓦針對烏克蘭局勢舉行會談。（歐新社）
俄國外長拉夫羅夫（左）與美國國務卿布林肯（右）21日在瑞士日內瓦針對烏克蘭局勢舉行會談。（歐新社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日針對烏克蘭局勢在瑞士日內瓦展開最新一輪會談。會談開始前，布林肯先幫老闆拜登收拾善後，澄清拜登日前所言，北約對於如何因應俄國入侵烏克蘭存在意見分歧。布林肯重申美國立場，並指控俄國試圖將歐洲拖回冷戰年代。

俄國要求美國白紙黑字保證北約不再東擴，以及不會讓烏克蘭加入北約。布林肯已經預告他不會「遞紙條」給拉夫羅夫，傾向看看是否還有機會以外交方式化解危機。

拉夫羅夫則反控美國採拖延戰術，屢屢表示要考量北約盟邦的意見。拉夫羅夫諷稱，光是看美英澳安全倡議（AUKUS）閃電成立，讓法國損失價值660億美元的造艦合約，就足以知道美國在烏克蘭議題上不老實以及對盟邦的真正態度。

布林肯會前刻意降低各界對日內瓦會談的期待，表示困難的議題不會迅速獲得解決，更不可能在日內瓦會談就拍板，「但是可以增加彼此的了解」。

美國 布林肯 烏克蘭 北約 俄羅斯

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