德國外長與王毅通話 願繼續發展雙邊關係

德國外長貝爾博克周四（1月20日）同中國外長王毅進行了視訊通話。這是12月就任德國外交部長以來貝爾博克首次同中國接觸。據德國外交部發布在推特上的消息，兩位外長就「繼續發展雙邊關係以及全球危機」交換了意見。

推文寫道，「2022年中國同德國將慶祝建交50周年。在許多方面與中國合作非常重要，比如在環境和氣候政策領域。沒有世界上人口最多的國家參與，戰勝氣候危機以及它帶來的後果都不會取得成功。合作的基礎是遵守國際法以及基於規則建立起的國際秩序，因此在此次會談中也涉及包括人權事宜在內的雙方觀點完全不同的領域。」

德國外交部網頁新聞欄目下沒有公布這次通話，當天，美國國務卿布林肯正在柏林就烏克蘭危機展開外交攻勢，貝爾博克作為東道主同美方進行雙邊溝通外，還在之前主持了由法國、英國、美國以及德國外長參加的四方會談。

身為綠黨政治家的貝爾博克曾在之前接受媒體訪談時表示，德國今後的對華政策同上屆政府相比將更為「強硬」。

與德國外交部低調處理方式相比，中國外交部不僅在其網站公布了兩國外長的談話，其內容也多於德方在推特上的寥寥數語。王毅強調中德關係的穩定以及合作的重要性，他還提到兩國今年將舉行第7次政府間磋商會議。「過去50年，中德雙邊貿易額增長超過800倍。去年，雙邊貿易額克服疫情影響再創歷史新高，充分印證了兩國經濟的互補性和經貿關係的韌性。」王毅還說「歡迎德國企業擴大在華投資，同時希望德方秉持公平公正原則，排除外部干擾，為中國企業赴德投資興業提供良好營商環境」。

本周一（1月17日），德國總理蕭茲同中國總理李克強也進行了視頻通話。德國聯邦政府網頁短暫宣布了這一事宜並稱，兩位總理就加深雙邊伙伴關係以及經濟交往交換了意見，此外，他們會談的議題還包括新冠疫情以及環境、氣候、中歐關係、國際局勢等。

據中國官方新華社報道，李克強強調擴展「中德務實合作的深度和廣度」，為在德的2000多家中國企業和在華的7000多家德國企業「營造公平、非歧視的良好環境」，他說，「希望德方以更加開放的心態對待中方企業」。

報道還寫道，德國總理蕭茲表示，「德方十分重視德中關係，堅持一個中國政策，希以德中建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展」。

（綜合報導）

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