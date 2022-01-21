傳美建議台灣駐立陶宛辦事處改名 專家：此舉不明智

過去幾個月，台灣與歐盟國家的互動開始受到國際關注。立陶宛提升與台灣關係後，開始受到中國政府的經濟與其他形式的威嚇，導致部分立陶宛政治人物也開始呼籲政府，重新思考讓台灣以該名設立代表處所帶來的連鎖效應。

此前，立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）接受立國媒體採訪時更稱，允許台北使用台灣的名字在維爾紐斯開設代表處是一個「錯誤」。立陶宛的副外長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）也坦言，來自中國的壓力比政府原先預期的還要巨大。

英國《金融時報》周五 (1月21日) 在一篇獨家報導中，引述多名消息人士指出，美國外交官曾建議立陶宛考慮更改台灣駐立陶宛代表處的名稱，稱此舉或許能緩解立陶宛與中國之間的緊張關係。不過，美國白宮與立陶宛外交部都向《金融時報》否認相關消息，台灣官員也說不知道美國有做出相關建議。

美國白宮國家安全委員會發言人告訴《金融時報》：「任何提出其他建議的人都沒有反映出美國和立陶宛之間的實際討論。我們尊重並支持立陶宛和台灣為加強其關係和實際合作所做的努力。」

曾討論但遭否決

立陶宛外交部也說，關於美國提出改變辦事處名稱的建議是「造謠」。一名匿名的台灣官員則告訴《金融時報》，一些立陶宛和歐盟官員曾考慮透過改變名稱來安撫中國，但他們得出的結論是這樣做不會解決問題。

該名官員表示：「一旦他們開始對台灣的名字作出妥協，就會讓中國認為他們所做的事是有效的，並鼓勵中國對立陶宛和其他國家施加更多壓力。」

目前在台灣從事台灣與歐盟關係研究的前歐洲議會政治顧問馮儒莎 (Zsuzsa Anna Ferenczy) 向德國之聲表示，若立陶宛考慮回過頭來更改台灣代表處的名稱，這會是不明智的舉動，因為此舉會向中國發出一個訊號，那就是中國的報復行為是有效的。

她說：「立陶宛是決定讓台灣使用『台灣』這個名字來設立辦事處的國家，所以若立陶宛之後決定更改名字，這會打擊立陶宛自身的信譽。我不認為這樣的情況會發生。」

台灣世代教育基金會的研究員葉皓勤 (Marcin Jerzewski) 也表示，即便立陶宛決定改變台灣代表處的名稱，也無法遏止中國的脅迫行為。他告訴德國之聲：「我相信台灣辦事處改名會適得其反，因為這基本上表明中國在歐盟有很大的影響力。」

斯洛維尼亞：考慮與台灣互設代表處

雖然立陶宛因提升與台灣關係，而受到來自中國的巨大壓力，但仍有其他歐盟國家最近公開披露將提升與台灣的關係。本周，斯洛維尼亞總理楊薩 (Janez Jansa) 在接受印度國家電視台Doordarshan訪問時表示，該國正與台灣討論互設代表處，但也重申代表處不會是大使館等級的機構。

楊薩強調，若相關決定得到斯洛維尼亞議會支持的話，可能會更早實現，並指出他認為大多數歐盟成員國已經與台灣有「某種形式的代表機構」。

楊薩也在訪問中批評中國的對台政策，稱「很難聽一個一黨制的國家向全世界講授民主與和平」，並說在新冠疫情肆虐全球的背景下，若台灣能被納入世界衛生組織將會帶來極大益處。

他說：「我認為讓一個鄰國成為這樣一個組織的成員對中國也有好處，因為我們在這場疫情的情況下確切地看到，病毒不分國界。」

楊薩的相關言論也引來中國政府的強烈不滿。中國外交部發言人趙立堅19日表示，對斯洛維尼亞的表態感到震驚且強烈反對，並說「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心丶堅定意志和強大能力」。

趙立堅說：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識，也是中斯丶中歐關係的政治基礎。」

前歐洲議會政治顧問馮儒莎告訴德國之聲，斯洛維尼亞總理的表態十分重要，因為它表明中國的報復行為起不了真的作用。不過她也提醒，外界不該立即下定論，認為斯洛維尼亞是在完全複製立陶宛提升與台灣關係的做法。

她說：「斯洛維尼亞是把立陶宛的作法視為一個啟發，並關注立陶宛與台灣提升關係一事會如何發展。斯洛維尼亞的情況將如何發展，不僅取決於中國，還取決於歐盟對立陶宛的立場。」

愛沙尼亞與捷克對台態度

葉皓勤則認為，接下來值得觀察的是，其他歐盟國家在考慮提升與台灣關係時，態度是否夠堅定。他預測，其他可能提升與台灣互動與關係的歐盟國家包含立陶宛的鄰國愛沙尼亞與捷克。

他向德國之聲表示，愛沙尼亞是除了立陶宛之外，另一個對中國發起的17+1機制提出質疑的中東歐國家。他提到，去年初，愛沙尼亞總統曾表示，歐盟應該以27+1的方式與中國互動，而愛沙尼亞也未派員參與去年在塞爾維亞舉辦的17+1成員國文化部長峰會。

另一方面，葉皓勤也提到，捷克新上任的外交部長近日也表示會檢討與俄羅斯跟中國的關係，而在捷克新政府本月初所提出的施政綱領中，也提到將強化與台灣在內的亞太地區民主夥伴的合作。

他表示：「我們看到明顯的跡象表明，捷克有興趣在此背景下尋求與台灣建立更緊密的聯繫，所以我認為，歐盟國家對於與台灣建立更緊密關係的興趣並未消退。」

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