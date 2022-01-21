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澳日合作液態氫航運 全球首艘將自墨爾本開往神戶

中央社 / 雪梨21日專電

全球第一艘液態氫運輸船Suiso Frontier昨天抵達墨爾本，並將於一星期內出發前往日本神戶，這趟航程將是全球液態氫航運的開端，同時被認為標誌著澳洲能源出口的未來願景。

據澳洲金融評論報（The Australian FinancialReview）今天頭版刊登報導，由日本川崎重工研製的全球第一艘液態氫運輸船Suiso Frontier已於昨天抵達澳洲，目前停泊在距離墨爾本東南方72公里的哈斯汀港（Hastings）。

報導指Suiso Frontier將在一個星期內，載著一批自維多利亞州拉特普谷（Latrobe Valley）生產的液態氫，從澳洲墨爾本出發前往日本神戶。

報導指出，這趟墨爾本至神戶的行程，是一項名為「氫能供應鏈」（The Hydrogen Energy SupplyChain，HESC）計畫所推出的試驗性示範。

據HESC網站指出，這項計畫分兩階段進行，在2021年開始的第一階段，目標是向外界示範以拉特普谷的煤來生產氫氣，然後經由哈斯汀港運送至日本的可行性。

如果第一階段成功，在2030年代將會轉為商業規模的營利運作模式。

HESC網站提到，該計畫是由日、澳兩國政府資助，並且由多家企業合資。參與合資企業包括日本的川崎重工（KHI）、電源開發（J-POWER）、岩谷產業（Iwatani）、丸紅（Marubeni）、住友商事（Sumitomo），以及澳洲AGL能源公司，還有荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）。

澳洲金融評論報提到，澳洲聯邦政府及維多利亞州政府分別各撥出澳幣5000萬元（約新台幣10億元），用做資助HESC計畫。

HESC發言人史東（Jeremy Stone）解釋，拉特普谷生產的氫氣被運到哈斯汀港後，將以攝氏零下253度冷卻至液態；液態氫的體積會縮小至原本氣態時的1/800，以方便航運。

澳洲工業部前首席科學家、現任澳洲政府低排放技術特別顧問方柯（Alan Finkel）指出，被冷卻後的液態氫會被灌進船上的「一個巨型保溫瓶」內，經過2星期的航程後，就會抵達日本神戶。

報導又提到，日本為了爭取減排，因此有意增加使用氫能，目標是在2030年達到每年使用300萬公噸氫，2050年達到每年500萬公噸氫。

報導還提到，按照HESC的初步計畫，預訂每年可生產22萬5000公噸氫。

另外，澳洲金融評論報今天刊登澳洲能源及減排部部長泰勒（Angus Taylor）投書指出，Suiso Frontier即將運載液態氫至日本的行程，將標誌著澳洲潔淨能源出口的未來願景。

泰勒提到，澳洲聯邦政府已投資超過澳幣13億元，用做促進澳洲氫能產業發展，其中包括HESC計畫。

澳洲 日本

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