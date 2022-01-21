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迦納礦區大爆炸！數百建築被炸成廢墟、至少17死多人傷

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
非洲迦納共和國西部地區20日發生一起大規模爆炸事件，至少17死多人傷。截自影片
非洲迦納共和國西部地區20日發生一起大規模爆炸事件，至少17死多人傷。截自影片

非洲迦納共和國西部地區20日發生一起大規模爆炸事件，一輛載著爆裂物的卡車在前往金礦時，與一台摩托車發生擦撞，造成至少17人死亡、多人受傷，數百棟築物被夷為平地。

衛報報導，爆炸中心出現一個深坑。確切死傷人數尚未得到官方確認，但爆炸發生地Prestea Huni-Valley市政府負責人迪莎瑪尼（Isaac Dsamani）向當地媒體表示，截至目前，官員已統計了約17具遺體。

緊急事務官員表示，至少57名傷者被送往當地醫院。國家災害應變組織官員阿米多努（Seji Saji Amedonu）表示，已有500多座建築物被毀。

根據當地媒體和目擊者發布的照片和影片顯示，地面上有多具遺體和多名傷患，多棟房屋被夷為平地和被摧毀。

迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）發聲明說，爆炸案是一起非常悲傷、不幸和悲慘的事件，並稱爆炸案造成了生命和財產的損失。

緊急服務部門表示，救援行動仍在進行中。大多數倖存的受害者已獲救，許多人被發現受困在倒塌的房屋和建築物中。

影片連結：https://twitter.com/BNONews/status/1484205378023923716

爆炸 建築

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